Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 132
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 25
*Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой ... 22
[= ||| все новости группы



*

Dee Snider

*



10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма

20 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Помню, смотрел на METALLICA и подумал: "Душа есть, но ничего у них не выйдет"»

16 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Ну это же хрень, когда группы возвращаются после прощания!»

10 июл 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп — это какая-то шутка»

30 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Концертная индустрия на данный момент в полной заднице»

23 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Я анти-рок-звезда!»

19 июн 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

14 июн 2020 : 		 DEE SNIDER: «Меня будет всё меньше в музыке и больше в другом»

8 июн 2020 : 		 DEE SNIDER и ROCK MEETS CLASSIC исполняют хит TWISTED SISTER

19 май 2020 : 		 Новая песня DEE SNIDER

13 май 2020 : 		 DEE SNIDER пишет роман

21 апр 2020 : 		 DEE SNIDER выпустит концертный релиз летом

15 апр 2020 : 		 DEE SNIDER недоволен тем, как Трамп справляется с COVID-19

6 апр 2020 : 		 DEE SNIDER завершает работу над романом

29 мар 2020 : 		 Дочь DEE SNIDER'a вернулась из Перу

27 мар 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп ужасно справляется в пандемией коронавируса»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC



*
zoom
*
* *
В 1985 году Центр музыкальных ресурсов для родителей (PMRC) под руководством Tipper’а Gore’а попытался ввести систему оповещения родителей путём маркировки музыкальных альбомов, содержащих «оскорбительный материал». Система предусматривала буквенные коды, идентифицирующие вид неподобающего контента, найденный в каждом альбоме (то есть «O» для оккультных тем, «S» — для секса, «D» — для наркотиков, «V» — для насилия, и т. д.). В результате появился стикер «Parental Advisory», ныне его можно видеть на новых релизах с «сомнительным контентом». Несовместимое трио в составе Dee Snider’а, Frank’а Zappa и John’а Denver’а было вызвано в Конгресс в качестве свидетелей защиты музыки.

Dee рассказал о том событии в новом выпуске шоу "Hardcore Humanism With Dr. Mike":

«На каждую реакцию есть своя реакция, и декадентское десятилетие, как называют восьмидесятые, — это была пора "волосатых групп". Взгляните на музыку восьмидесятых — местами сенсационную и возмутительную, но также отражающую своё время... Шла эра Рейгана, очень консервативное время. И на каждое действие поступала ответная реакция. Дети сопротивлялись, молодёжь давала отпор консерватизму вызывающим поведением, разгульным образом жизни. Родители, парочка жён сенаторов, среди них супруга Альберта Гора, стали обращать внимание на тексты песен, и решили, что должны защитить своих детей внимательным прочтением лирики, что это облегчит задачу других родителей, поможет обезопасить детей от наших стихов.

Это очень непростая ситуация, потому что есть же Первая поправка к Конституции США, провозглашающая свободу слова. Кто должен судить об истинном значении слов? Речь ведь идёт об искусстве. Вы смотрите на картину и думаете: "Что имел в виду этот художник?" Бывает, что на странице изображён здоровенный член, и вы абсолютно уверены, что автор задумывал изобразить именно член, но часто это интерпретация. Однако самая большая проблема заключалась не во мне. И я ведь сам был родителем, что повергло их в шок. Я был женат, у меня уже был ребёнок, при этом я был одним из тех рокеров, которые их так беспокоили. Я возражал, опасаясь, что их благое намерение будет использовано превратно, что людям помешают получать доступ к искусству, к музыке. В конце концов так и вышло: стикер "Warning: Parental Advisory" применялся для сегрегации пластинок, магазины такие альбомы не продавали. Это не оповещение для родителей, это удерживает искусство от широкой публики. Определённые организации решают, что людям слушать, а что нет. Это недопустимо».

35 Years Later, TWISTED SISTER





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 250

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом