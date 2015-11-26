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DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC



В 1985 году Центр музыкальных ресурсов для родителей (PMRC) под руководством Tipper’а Gore’а попытался ввести систему оповещения родителей путём маркировки музыкальных альбомов, содержащих «оскорбительный материал». Система предусматривала буквенные коды, идентифицирующие вид неподобающего контента, найденный в каждом альбоме (то есть «O» для оккультных тем, «S» — для секса, «D» — для наркотиков, «V» — для насилия, и т. д.). В результате появился стикер «Parental Advisory», ныне его можно видеть на новых релизах с «сомнительным контентом». Несовместимое трио в составе Dee Snider’а, Frank’а Zappa и John’а Denver’а было вызвано в Конгресс в качестве свидетелей защиты музыки.



Dee рассказал о том событии в новом выпуске шоу "Hardcore Humanism With Dr. Mike":



«На каждую реакцию есть своя реакция, и декадентское десятилетие, как называют восьмидесятые, — это была пора "волосатых групп". Взгляните на музыку восьмидесятых — местами сенсационную и возмутительную, но также отражающую своё время... Шла эра Рейгана, очень консервативное время. И на каждое действие поступала ответная реакция. Дети сопротивлялись, молодёжь давала отпор консерватизму вызывающим поведением, разгульным образом жизни. Родители, парочка жён сенаторов, среди них супруга Альберта Гора, стали обращать внимание на тексты песен, и решили, что должны защитить своих детей внимательным прочтением лирики, что это облегчит задачу других родителей, поможет обезопасить детей от наших стихов.



Это очень непростая ситуация, потому что есть же Первая поправка к Конституции США, провозглашающая свободу слова. Кто должен судить об истинном значении слов? Речь ведь идёт об искусстве. Вы смотрите на картину и думаете: "Что имел в виду этот художник?" Бывает, что на странице изображён здоровенный член, и вы абсолютно уверены, что автор задумывал изобразить именно член, но часто это интерпретация. Однако самая большая проблема заключалась не во мне. И я ведь сам был родителем, что повергло их в шок. Я был женат, у меня уже был ребёнок, при этом я был одним из тех рокеров, которые их так беспокоили. Я возражал, опасаясь, что их благое намерение будет использовано превратно, что людям помешают получать доступ к искусству, к музыке. В конце концов так и вышло: стикер "Warning: Parental Advisory" применялся для сегрегации пластинок, магазины такие альбомы не продавали. Это не оповещение для родителей, это удерживает искусство от широкой публики. Определённые организации решают, что людям слушать, а что нет. Это недопустимо».













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