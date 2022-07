сегодня



DEE SNIDER не может запретить использование песни



DEE SNIDER заявил, что он не может «ни с юридической, ни с моральной точки зрения» помешать кандидату в губернаторы штата Аризона от GOP и противнице выборов Кари Лейк использовать песню TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It" на своих предвыборных мероприятиях.



Классическая песня TWISTED SISTER прозвучала, когда Лейк, бывшая ведущая местного телевидения, вышла на сцену 22 июля на митинге «Спасём Америку» в Прескотт-Вэлли, штат Аризона, где к ней присоединился бывший президент США Дональд Трамп.



В среду (27 июля) один из подписчиков Snider'а в Twitter поделился видеозаписью выхода Лейк на сцену под песню "We're Not Gonna Take It" и добавил следующее сообщение:



«@deesnider, я думаю, что необходимо это остановить и запретить».



Через несколько часов DEE SNIDER ответил:



«Хотя мне отвратительно то, что отстаивает эта невежда @KariLake, и то, что она представляет (да, Хиллари Клинтон была права), я НЕ могу ни юридически, ни морально запретить ей использовать или включать мою песню. Я написал её для всех... Выбирать, кто её использует, — это цензура».



Другой человек написал: «Пожалуйста, скажите мне, что @deesnider не в восторге от того, что Кари Лейк использует его музыку», на что получил ответ:



«Вовсе нет. Я НЕ поддерживаю @KariLake. Я не отношусь так ни к кому, кто поддерживает Трампа или не выступает за выбор. При этом я написал песню, предназначенную для всех. Я не могу выбирать, кто может и не может её воспроизводить... ПРИ ЭТОМ... Первая строчка — "WE'VE GOT THE RIGHT TO CHOOSE". Рад, что Кари согласна"».









While I abhor what this ignoramus @KariLake stands for and the she deplorables (yup, Hillary Clinton had it right) she represents, I can NOT legally or morally stop her from using or singing my song. I wrote it for everyone...cherry picking who uses it is censorship. https://t.co/F1rrnhRWNf







Not at all. I do NOT stand with @KariLake . I'm not with anyone who is with Trump or not Pro-choice.







Nice to see a Republican running for office without ego or narcissism who just wants to help people. pic.twitter.com/1s6Y86khkP





+0 -1



( 2 ) просмотров: 758