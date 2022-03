сегодня



DEE SNIDER засудит сестру основателя Фейсбук?



Рэнди Цукерберг, сестра Марка Цукерберга из Meta/Facebook, поделилась видеороликом о криптовалюте, снятым на мотив классической песни TWISTED SISTER "We're Not Gonna Take It". Хотя Рэнди, очевидно, хотела сделать его "призывом к сплочению женщин web3", клип, в котором снялись Малиха Абиди (основательница Women Rise), Лиза Майер (основательница Boss Beauties), Сара Бауманн (основательница Women And Weapons) и Май Акиоши (основательница Curious Addys), привлек больше внимания за то, что является отвратительной пародией. В переработанной Рэнди версии текст припева изменен на "We're All Gonna Make It", популярный лозунг в сообществах Web3.



«Я думал о том, как весело объяснить новичкам жаргон криптовалют. Надеюсь, это видео — веселый 2-минутный урок крипто-жаргона 101, который говорит о духе женщин в Web3», — написала Цукерберг, которая ранее пела песню TWISTED SISTER в составе бродвейской постановки "Rock Of Ages", в своем аккаунте в твиттере.



По данным Benzinga, Цукерберг работала пресс-секретарем и маркетологом в Facebook и является соучредителем Hug, компании Web3. Она также вошла в консультативный совет по брендам криптовалютной биржи Okcoin с целью увеличения женской клиентской базы компании.



Когда фанаты TWISTED SISTER пожаловались в Твиттере на то, что Цукерберг использовал песню "We're Not Gonna Take It", и раскритиковали Snider за то, что он якобы дал ей разрешение на переработку песни, Dee ответил на это:



«ДЛЯ СПРАВКИ: Если кто-то перепевает песню @TwistedSisterNY, мы не имеем никакого контроля. Пока она не используется в качестве рекламы, и хотя она продвигает свои личные убеждения, это не оплаченная реклама. Это пародия».



Позже, очевидно, посоветовавшись со своими адвокатами, Snider уточнил:



«ВНИМАНИЕ ВСЕМ: У @TwistedSisterNY есть адвокаты, которые сейчас работают над этой проблемой. Похоже, что это не подпадает (как изначально предполагалось) под категорию "добросовестного использования", и мы можем добиться того, чтобы прекратить и удалить это видео. Но опять же... ПОЧЕМУ У ЭТОГО 2,5 МИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ! @randizuckerberg". Далее Dee назвал версию песни Рэнди "собачьим дерьмом".







































































































+0 -0



( 1 ) просмотров: 495