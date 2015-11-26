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Dee Snider

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18 ноя 2021 : 		 DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»

25 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван»

15 сен 2021 : 		 DEE SNIDER — о появлении на сольнике вокалиста CANNIBAL CORPSE

13 авг 2021 : 		 DEE SNIDER в Top-20

12 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «Мёртв не рок, мертвы "рок-звёзды"»

9 авг 2021 : 		 DEE SNIDER — о мнении GENE'а SIMMONS'а, что рок мёртв: «Это чушь собачья»

5 авг 2021 : 		 DEE SNIDER: «В политику? Да пошла она...»

1 авг 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

30 июл 2021 : 		 DEE SNIDER заразился COVID-19

25 июл 2021 : 		 DEE SNIDER проведёт стрим

22 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Цензура существовала всегда»

12 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «Я открыл для себя источник молодости»

7 июл 2021 : 		 DEE SNIDER получил 300 000 с Губки Боба

2 июл 2021 : 		 DEE SNIDER хочет прививочный паспорт

24 июн 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке DEE SNIDER

13 июн 2021 : 		 DEE SNIDER: «Что ж ты, SCHAFFER, сдал назад!»

31 май 2021 : 		 Новое видео DEE SNIDER

11 май 2021 : 		 DEE SNIDER планирует съёмку концерта

5 апр 2021 : 		 DEE SNIDER выпустит альбом летом

25 мар 2021 : 		 DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH вновь призывают взять оружие под контроль

12 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме DEE SNIDER

5 мар 2021 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет летом

1 мар 2021 : 		 DEE SNIDER исполняет "Love Hurts"

24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков
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DEE SNIDER: «Культура отмены — это форма цензуры!»



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DEE SNIDER в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, что он думает о культуре отмены:

«Это цензура. И цензура очень сильно изменилась. Я к тому, что можно привести в пример те времена, когда я давал показания в Вашингтоне. Кстати, тогда это были усилия двух партий — демократы и республиканцы объединились в том, чтобы надеть поводок на рок-н-ролл. Но это определённо было консервативное отношение — было серьёзное консервативное отношение, желание подвергнуть музыку цензуре. Сейчас цензура всё ещё существует, но она перешла от правых к левым. Мы живём в таком P.C. [политически корректном] мире, когда должны быть осторожны в том, что мы говорим, и кого мы можем оскорбить — это всё очень странно.

Когда я работал над текстами для своего нового альбома "Leave A Scar", я обнаружил, что задаюсь вопросом о метафорах, которые я использую, — всего лишь о метафорах. Ну какое искусство без метафоры? Какие тексты и сочинительство без метафоры? И всё же я задумался: "Могу ли я сказать вот это? Могу ли я сказать вот так?" У меня есть песня "In For The Kill" и в ней есть метафорические [строки]: "Fire at will, I'm in for the Kill". И как только я их написал, я сразу задумался, а можно ли мне такое сказать — вот пример, когда из-за существующего порядка я подвергаю себя самоцензуре.

Что есть цензура? А что не цензура? Парень, я бы сказал, что пока ты не кричишь "пожар" в переполненном кинотеатре, ты в порядке».

DEE SNIDER Believes That





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