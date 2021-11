сегодня



DEE SNIDER : «Культура отмены — это форма цензуры!»



DEE SNIDER в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, что он думает о культуре отмены:



«Это цензура. И цензура очень сильно изменилась. Я к тому, что можно привести в пример те времена, когда я давал показания в Вашингтоне. Кстати, тогда это были усилия двух партий — демократы и республиканцы объединились в том, чтобы надеть поводок на рок-н-ролл. Но это определённо было консервативное отношение — было серьёзное консервативное отношение, желание подвергнуть музыку цензуре. Сейчас цензура всё ещё существует, но она перешла от правых к левым. Мы живём в таком P.C. [политически корректном] мире, когда должны быть осторожны в том, что мы говорим, и кого мы можем оскорбить — это всё очень странно.



Когда я работал над текстами для своего нового альбома "Leave A Scar", я обнаружил, что задаюсь вопросом о метафорах, которые я использую, — всего лишь о метафорах. Ну какое искусство без метафоры? Какие тексты и сочинительство без метафоры? И всё же я задумался: "Могу ли я сказать вот это? Могу ли я сказать вот так?" У меня есть песня "In For The Kill" и в ней есть метафорические [строки]: "Fire at will, I'm in for the Kill". И как только я их написал, я сразу задумался, а можно ли мне такое сказать — вот пример, когда из-за существующего порядка я подвергаю себя самоцензуре.



Что есть цензура? А что не цензура? Парень, я бы сказал, что пока ты не кричишь "пожар" в переполненном кинотеатре, ты в порядке».













