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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 47
*Новое видео SUFFOCATION 31
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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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Dee Snider

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21 сен 2023 : 		 Новые комиксы DEE SNIDER уже осенью

8 сен 2023 : 		 DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных сета: «Это делается из эгоистичных побуждений»

13 авг 2023 : 		 DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалить-то?!»

13 июл 2023 : 		 DEE SNIDER: «Я умеренный, и мы — сила!»

11 июл 2023 : 		 DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»

21 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Каким я был, таким я и остался»

18 июн 2023 : 		 DEE SNIDER — о том, почему он продал права на свои песни

10 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»

7 май 2023 : 		 DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»

5 май 2023 : 		 Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения Paul'a Stanley

11 апр 2023 : 		 Кукла DEE SNIDER

1 мар 2023 : 		 Новая книга DEE SNIDER уже весной

20 фев 2023 : 		 DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»

29 янв 2023 : 		 DEE SNIDER — об использовании песни TWISTED SISTER политиками

25 янв 2023 : 		 DEE SNIDER пояснил за ROBERT'a PLANT'a

7 янв 2023 : 		 TODD LA TORRE ответил насчет вокалистов

7 янв 2023 : 		 DEE SNIDER — о разнице между вокалистом и фронтменом

17 ноя 2022 : 		 DEE SNIDER получил фигурку FUNKO

27 окт 2022 : 		 DEE SNIDER исполнил хиты TWISTED SISTER

31 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не может запретить использование песни

30 июл 2022 : 		 DEE SNIDER — о цензуре прошлого

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER: «А я могу и без телесуфлера!»

12 июл 2022 : 		 DEE SNIDER не уверен, что ещё что-то запишет

26 май 2022 : 		 DEE SNIDER: «Не думаю, что буду часто выступать»

28 мар 2022 : 		 DEE SNIDER: «Гранж вылечил металл»

7 мар 2022 : 		 DEE SNIDER выступил на фестивале у Арнольда Шварценеггера
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Новые комиксы DEE SNIDER уже осенью



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Более 35 лет назад фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider в джинсовой куртке и майке вошел в Комитет по вопросам торговли Сената США, чтобы противостоять группе озабоченных вашингтонских домохозяек, стремящихся заткнуть рёв металла и не только. Созданный при участии Типпер Гор комитет из числа супругов политиков, именующий себя Parents Music Resource Center (PMRC), лоббировал необходимость наклеивания этикеток "Parental Advisory: Explicit Lyrics" на любую музыку, соответствующую их определению сексуальной, насильственной или наркотической. В сотрудничестве с издательством Z2 Comics война рокера за сохранение Первой поправки будет увековечена в графическом романе "He's Not Gonna Take It", рассказывающем о страстной борьбе рокера с цензурой вместе с автором Frank Marraffino ("Marvel Zombies") и художником Steve Kurth ("Avengers", "X-Force"). " Dee Snider: He's Not Gonna Take It" появится в розничной продаже 21 ноября 2023 года.

Новый графический роман расскажет о том, как на протяжении всей своей жизни он боролся за свободу самовыражения в искусстве. От детства, когда его часто заставляли молчать, от ранних попыток подавить музыку его группы, до открытой войны на слушаниях PMRC в Вашингтоне и его нынешних усилий в социальных сетях. В "He's Not Gonna Take It" рассказывается о том, почему свобода слова так важна для этого человека, который боролся за нее... даже когда это ставило под угрозу все, что было для него важно.




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