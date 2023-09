сегодня



Новые комиксы DEE SNIDER уже осенью



Более 35 лет назад фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider в джинсовой куртке и майке вошел в Комитет по вопросам торговли Сената США, чтобы противостоять группе озабоченных вашингтонских домохозяек, стремящихся заткнуть рёв металла и не только. Созданный при участии Типпер Гор комитет из числа супругов политиков, именующий себя Parents Music Resource Center (PMRC), лоббировал необходимость наклеивания этикеток "Parental Advisory: Explicit Lyrics" на любую музыку, соответствующую их определению сексуальной, насильственной или наркотической. В сотрудничестве с издательством Z2 Comics война рокера за сохранение Первой поправки будет увековечена в графическом романе "He's Not Gonna Take It", рассказывающем о страстной борьбе рокера с цензурой вместе с автором Frank Marraffino ("Marvel Zombies") и художником Steve Kurth ("Avengers", "X-Force"). " Dee Snider: He's Not Gonna Take It" появится в розничной продаже 21 ноября 2023 года.



Новый графический роман расскажет о том, как на протяжении всей своей жизни он боролся за свободу самовыражения в искусстве. От детства, когда его часто заставляли молчать, от ранних попыток подавить музыку его группы, до открытой войны на слушаниях PMRC в Вашингтоне и его нынешних усилий в социальных сетях. В "He's Not Gonna Take It" рассказывается о том, почему свобода слова так важна для этого человека, который боролся за нее... даже когда это ставило под угрозу все, что было для него важно.







