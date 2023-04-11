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*XXV — бабка ягодка опять! 48
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Dee Snider

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Кукла DEE SNIDER



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DEE SNIDER принял участие в программе "The Masked Singer" в образе Куклы. Он занял третье место, но никто из судей не смогли правильно угадать имя исполнителя. Дженни МакКарти Уолберг решила, что это был Iggy Pop. Робин Тик предложил кандидатуру Gene Simmons'a, Николь Шерзингер назвала имя David Lee Roth, а Кен Чон предположил, что это был Austin Butler.

«Я не мог поверить, что вы, ребята, не угадали. Вы крутились рядом с правильным ответом, но... И позвольте мне сказать вам — Gene Simmons, Iggy Pop, никто не мог носить такие туфли, как я. И, кстати, дамы, это как езда на велосипеде. Я носил их в 70-х. Как только я их надел, все сразу всплыло в памяти».

На вопрос, есть ли у него что сказать своим поклонникам, Dee начал импровизированное исполнение классического хита своей группы "We're Not Gonna Take It".




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