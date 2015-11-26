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Dee Snider

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24 фев 2021 : 		 DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»

12 фев 2021 : 		 DEE SNIDER завершил запись вокала

28 янв 2021 : 		 DEE SNIDER запишет 13 (или 14) треков

26 янв 2021 : 		 DEE SNIDER завершил работу над демо

18 янв 2021 : 		 DEE SNIDER: «Творческие соки повсюду!»

13 янв 2021 : 		 Металлист звучит гордо или отстойно? Выясняют DEE SNIDER и SEBASTIAN BACH

19 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE: Видео

14 ноя 2020 : 		 Рождественский трек от DEE SNIDER и LZZY HALE

22 окт 2020 : 		 DEE SNIDER выступил в суде по краже хита TWISTED SISTER

16 окт 2020 : 		 DEE SNIDER мчит на полной

14 окт 2020 : 		 DEE SNIDER продолжает агитировать за Байдена

7 окт 2020 : 		 DEE SNIDER клеймит антимасочников

28 сен 2020 : 		 DEE SNIDER разочарован словами ALICE COOPER

25 сен 2020 : 		 DEE SNIDER критикует Трампа за дружбу с Ким Чен Ыном

13 сен 2020 : 		 DEE SNIDER защищает свое право скандалить с трампистами

10 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — об исторических слушаниях PMRC

5 сен 2020 : 		 DEE SNIDER готовит альбом

4 сен 2020 : 		 DEE SNIDER — о том, почему американцы верят в теории заговора вокруг COVID-19

30 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «То, что корпоративный мир будет определять искусства, меня пугает»

28 авг 2020 : 		 Dee Snider отстаивает своё право открыто высказываться по политическим вопросам

26 авг 2020 : 		 Выйдут фигурки DEE SNIDER

18 авг 2020 : 		 DEE SNIDER записал песню с TARJA TURUNEN

12 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Жизнь слишком коротка, чтобы париться насчёт термина "глэм"»

6 авг 2020 : 		 DEE SNIDER: «Трамп должен был нас сплотить, а лишь больше разобщил»

30 июл 2020 : 		 Концертное видео DEE SNIDER

22 июл 2020 : 		 DEE SNIDER — о смерти глэма
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DEE SNIDER: «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»



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DEE SNIDER вновь подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла (ЗСРнР):

«Члены комитета ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы, которые смотрят свысока на металл и другие группы, продающие миллионы пластинок, потому что мы не подходим под их определение крутых. Голосование фанатов — это их "бросание кости" крестьянам. Я хочу сказать あなたが性交, но я хочу, чтобы им пришлось иметь дело с нами!»

Когда один из фанатов сказал, что ЗСРнР «обслуживает массы», Dee ответил:

«Если бы они обслуживали массы, у них были бы самые продаваемые группы. Корпоративные рок-группы, которые продают десятки миллионов, игнорируются, потому что они не "крутые". Дело в том, что так они "борются". Там было много людей, когда вы там находились? Вот когда я там был, посетителей было немного».

Он также заметил, что основатель Rolling Stone и есть тот кукловод, что заправляет всем процессом:

«Если тебя нет в Rolling Stone, то попасть в ЗСРнР практически нереально. Всем заправляет Jan Werner».

DEE SNIDER Says



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saxon9


24 фев 2021, 14:21		Ньюсмейкер Russian Darkside в очередной раз пробил потолок своей находчивостью. Комитет ЗСРНР(цев) - это топ. Только так теперь и буду называть их.
Жаль, что в оригинале этого нет, а всего лишь RnRHoF

CosmicBear


24 фев 2021, 15:06		Надо было создать Универсальный зал славы гениальной, изобретательной и захватывающей музыки. Носятся со своим рок-н-роллом, как с писаной торбой.


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