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DEE SNIDER : «Члены ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы!»



DEE SNIDER вновь подверг критике Зал Славы Рок-н-Ролла (ЗСРнР):



«Члены комитета ЗСРнР — высокомерные элитарные засранцы, которые смотрят свысока на металл и другие группы, продающие миллионы пластинок, потому что мы не подходим под их определение крутых. Голосование фанатов — это их "бросание кости" крестьянам. Я хочу сказать あなたが性交, но я хочу, чтобы им пришлось иметь дело с нами!»



Когда один из фанатов сказал, что ЗСРнР «обслуживает массы», Dee ответил:



«Если бы они обслуживали массы, у них были бы самые продаваемые группы. Корпоративные рок-группы, которые продают десятки миллионов, игнорируются, потому что они не "крутые". Дело в том, что так они "борются". Там было много людей, когда вы там находились? Вот когда я там был, посетителей было немного».



Он также заметил, что основатель Rolling Stone и есть тот кукловод, что заправляет всем процессом:



«Если тебя нет в Rolling Stone, то попасть в ЗСРнР практически нереально. Всем заправляет Jan Werner».







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