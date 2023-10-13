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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
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*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Judas Priest

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Видео с текстом от JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Panic Attack", которая взята из выходящего восьмого марта на Sony Music альбома "Invincible Shield".








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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13 окт 2023
gravitgroove
Начало очень понравилось, но хэви-металл в итоге победил типичную мелодику AOR прогрессива к боевикам 80-х. Нужно ждать альбом.
13 окт 2023
IJzerklompje
Конечно, то как Фолкнер обещал отсылки к блюзовому творчеству начала 70-х, не стряслось. Эффекты в начале показались скучноватыми, но вот рифф получился запоминающимся и весьма по нраву. Вокал Роба хорош, даже высокие ноты подадаптированы им под ограничения голоса, но не звучат так слабо как например в ридимере 2014. Ну соло всегда хороши. Восьмерочка твëрдая, пока что.
13 окт 2023
IJzerklompje
На третьей минуте прикольная отсылочка на Rush - Tom Sawyer
13 окт 2023
G
Gleb Monster
IJzerklompje, вся песня с самого начала — Том Сойер
13 окт 2023
O
Old Nothing
Крайний справа Типтон?
13 окт 2023
Corpsegrinder04
На личный вкус эта песня лучше всего того, что было на прошлом альбоме. Если другие будут не хуже, то буду очень рад. Многие моменты напомнили темы с 86 по 90 й, не знаю каким хуем там про 70е упоминали в интервью. Хотя если на альбоме будет что-нибудь в духе Take on the World или Starbreaker я буду не против. Да, не знаю что там намутили, но голос у Робертино реально охуенно тут звучит. Конечно не 80 - е, но на уровне 2005го уж точно.
13 окт 2023
B
BasterBaster
Вступительный риф неплохой, дальше бурда скучная и бессмысленная. С предыдущего альбома треки значительно лучше были
13 окт 2023
R
Rutger
Поначалу разомлел от прияных звуков, вспомнил любимый Turbo и... растерялся, когда туда щедро плеснули Redeemer-а, немного Firepower-а, щепотку Пэйнкиллера и чего-то там еще. Не въехал пока в их самоэклектику, замес какой-то невнятный.

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