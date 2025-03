сегодня



DEE SNIDER и LITA FORD исполняют TWISTED SISTER, AC/DC



DEE SNIDER и LITA FORD 22 февраля в Freedom Hall, Johnson City, Tennessee исполнили TWISTED SISTER classics "We're Not Gonna Take It" and "I Wanna Rock", Lita's "Close My Eyes Forever" и AC/DC "Highway To Hell" — видео доступно ниже.







