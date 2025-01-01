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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*MASTODON расстались с гитаристом 138
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 29
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Dee Snider

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13 мар 2025 : 		 DEE SNIDER и LITA FORD исполняют TWISTED SISTER, AC/DC

13 фев 2024 : 		 DEE SNIDER — фанерщикам: «Вы не должны находиться на сцене»

10 фев 2024 : 		 DEE SNIDER озвучил череп

24 янв 2024 : 		 DEE SNIDER исполнил AC/DC, TWISTED SISTER

29 дек 2023 : 		 DEE SNIDER: «MICK FOLEY вдохновил меня на добрые дела»

24 дек 2023 : 		 DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пристрелить»

7 дек 2023 : 		 DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»

26 ноя 2023 : 		 DEE SNIDER об отношениях с Трампом

11 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «Без понятия, чего ко мне цепляется DEE SNIDER»

31 окт 2023 : 		 DEE SNIDER: «Главный враг свободы слова...»

24 окт 2023 : 		 DEE SNIDER рад, что ЦАХАЛ использует его песню

21 окт 2023 : 		 DEE SNIDER завязал с музыкой

16 окт 2023 : 		 DEE SNIDER: «Зачем мне в политику? И на пляже хорошо!»

21 сен 2023 : 		 Новые комиксы DEE SNIDER уже осенью

8 сен 2023 : 		 DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных сета: «Это делается из эгоистичных побуждений»

13 авг 2023 : 		 DEE SNIDER: «Старичьё, чо вы со сцены никак не можете свалить-то?!»

13 июл 2023 : 		 DEE SNIDER: «Я умеренный, и мы — сила!»

11 июл 2023 : 		 DEE SNIDER — о ЗСРНР: «Они элитарные ё-бо-бо!»

21 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Каким я был, таким я и остался»

18 июн 2023 : 		 DEE SNIDER — о том, почему он продал права на свои песни

10 июн 2023 : 		 DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!»

7 май 2023 : 		 DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей-парад, ну как же так?!»

5 май 2023 : 		 Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения Paul'a Stanley

11 апр 2023 : 		 Кукла DEE SNIDER

1 мар 2023 : 		 Новая книга DEE SNIDER уже весной

20 фев 2023 : 		 DEE SNIDER: «Шоуменство у меня получается лучше, чем у Дио и Alice Cooper»
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DEE SNIDER и LITA FORD исполняют TWISTED SISTER, AC/DC



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DEE SNIDER и LITA FORD 22 февраля в Freedom Hall, Johnson City, Tennessee исполнили TWISTED SISTER classics "We're Not Gonna Take It" and "I Wanna Rock", Lita's "Close My Eyes Forever" и AC/DC "Highway To Hell" — видео доступно ниже.




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