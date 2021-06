сегодня



Новые песни MACHINE HEAD



"Become The Firestorm", "Rotten" и "Arrows In Words From The Sky" — три новые песни MACHINE HEAD, записанные в Sharkbite Studios, Oakland, California при участии Robb'a Flynn'a, Jared'a MacEachern'a и барабанщика Navene Koperweiss'a (ENTHEOS, WHITECHAPEL, ANIMALS AS LEADERS) с продюсером Zack'ом Ohren'ом, доступны для прослушивания ниже.







































