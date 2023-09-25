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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Machine Head

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25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD
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MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!



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Dino Cazares и Milo Silvestro присоединились к участникам MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern в рамках пятничного стрима "Electric Happy Hour":

0:00:00 Welcome And Beers Up
0:04:57 I Will Be Heard (HATEBREED)
0:08:16 Demanufacture (FEAR FACTORY)
0:13:25 Become The Firestorm
0:21:06 Imperium
0:27:18 Hope Begets Hope
0:32:12 Killers And Kings
0:40:33 Replica (FEAR FACTORY)
0:46:08 Ten Ton Hammer
0:51:22 From This Day
0:56:09 Arrows In Words From The Sky
1:07:22 Edgecrusher (FEAR FACTORY)
1:11:36 Archetype (FEAR FACTORY)
1:17:18 Destroy Everything (HATEBREED)
1:22:35 Electric Story Hour
1:39:20 Postmortem (SLAYER)
1:42:57 Raining Blood (SLAYER)
1:50:42 Scapegoat (FEAR FACTORY)
1:55:29 Blind (KORN)
1:59:06 Davidian




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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25 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Шах и мат, христиане - ваш Иисус очень грязно играет на гитаре, особенно в песнях FF.
25 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Ну а пацан хорош
Хочу услышать весь Obsolete с ним, чтобы все распевные "maaaaass destruuuuction" послушать в его исполнении.
25 сен 2023
gravitgroove
Это слышно на альбомах, особенно на The more things chainge и Blackening
  Dislike!1
25 сен 2023
С
СтаканМарьиванны
Мило красавчик, про Флинна, пожалуй, промолчу. Что стало с его вокалом?
25 сен 2023
gravitgroove
СтаканМарьиванны, серьезно? По мне он пытается быть тем, кем не является на самом деле. О боги!!! Он даже внешне пытается его косплеить, как подросток.
P.S. #спаситегривудино
  Dislike!1
25 сен 2023
С
СтаканМарьиванны
gravitgroove, ну есть такое, Дино, видать, старался сильно угодить фанатам, вот и подобрал максимально похожего вокалиста. Фирменный стиль сохранён.
25 сен 2023
IJzerklompje
Две скатившиеся группы.

просмотров: 658

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