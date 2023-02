сегодня



Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD



Гитарист LIFE OF AGONY Joseph Zampella (a.k.a. Joey Z) присоединился на сцене к MACHINE HEAD для исполнения композиции LIFE OF AGONY "This Time" на концерте, состоявшемся 29 ноября в Saint Vitus Bar, Brooklyn, New York.











