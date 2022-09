сегодня



Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура



В рамках недавней беседы с Metal-Roos вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn рассказал, как поменяется сет-лист из-за выхода нового альбома:



«Сейчас мы готовимся отправиться в совместный европейский тур с AMON AMARTH, который начнётся примерно через две недели. Мы будем играть, я думаю, по 60 или 70 минут за вечер, так что мы будем сильно нагружать людей новым альбомом. Это первый тур после пандемии, люди хотят услышать "Halo", "Davidian", "Locust" и [другие хиты MACHINE HEAD]. Так что я считаю, что мы предложим им попробовать новый альбом, но я уверен, что будет много классики MACHINE HEAD».



Robb также отметил, что составлять сет-лист всё сложнее:



«Мы только что дали тайный концерт на [британском] фестивале Bloodstock [Open Air], и у нас был час времени. Это было потрясающе; это было абсолютное безумие. Мы играли в палатке на шесть тысяч человек. Это было секретное шоу, о котором только что объявили. Они просто подняли баннер прямо перед нашим выходом. Десять тысяч человек втиснулись в палатку вместимостью шесть тысяч человек. Это был сущий бедлам. Но мы сыграли 10 песен и разошлись. И я подумал: "Мы можем сыграть около 10 песен". И не дай Бог, если мы добавим "Slaughter The Martyr" или "Clenching The Fists Of Dissent", — это половина нашего выступления. У нас есть 10-минутные песни. У нас уже 10 альбомов. Я до сих пор не знаю, что делать. Исполнять ли нам по одной песне из каждого альбома? Мы должны исполнить как минимум две песни с "The Blackening" [смеётся]. Я не знаю, как это сделать.



Я надеюсь, что что скоро мы войдём в привычный ритм шоу — у нас много пиротехники; у нас огромная постановка; у нас видеостены; это самая большая постановка за всю нашу 30-летнюю карьеру, и она выглядит потрясающе. У нас есть пиротехнические элементы, и мы должны придерживаться их, потому что мы уже потратили деньги на пиротехнику. Так что будут песни, которые никогда не поменяются. Но я надеюсь, что у нас будет, возможно, два слота для wildcard, где мы сможем включить старую песню из каталога или новую. Я бы хотел, чтобы у нас была секция, где мы исполняли бы каверы. Я бы хотел сделать совместную работу с AMON AMARTH. Я знаю, что они сделали кавер на песню "Aerials" SYSTEM OF A DOWN, и мы с Jared'ом [MacEachernæом, басистом MACHINE HEAD] сделали кавер на "Aerials", и было бы здорово исполнить "Aerials" двумя группами. Пусть на сцену выйдут Johan [Hegg, вокалист AMON AMARTH] и Olli [гитарист AMON AMARTH Olavi Mikkonen], или кто угодно, и сделают джем-сешн на эту тему. По-моему, это было бы очень круто, и я думаю, это было бы очень интересно для фанатов».







