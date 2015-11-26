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PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня



PHIL DEMMEL был недавнем гостем программы "The Ex-Man", ведущим которой является Doc Coyle (BAD WOLVES), и рассказал о том, как уходил из MACHINE HEAD:



«Я позвонил, пришёл к нему домой и попросил выйти. Отдал свои ключи от студии, дал мою кредитку, отдал всё и сразу. Он такой: "Что происходит-то вообще?" А я ему ответил: "Ты понимаешь, что происходит. Больше это не работает. Мы закончили". И он знал это... Он со мной кончил так же, как и я с ним».



На вопрос о том, был ли уход McClain'а из MACHINE HEAD «скоординирован», Demmel ответил так:



«Ой, чувак, я ненавижу говорить за Dave'a, я просто хочу быть уверенным, что правильно всё скажу. Мы много с ним говорили, и он был куда активнее меня. Так что он был готов уйти ещё до того, как на это решился я сам.



У нас был тур и, думаю, Dave просто ждал его конца. Мы должны были снимать видео на "Triple Beam" или какую-то другую тему, и Rob спрашивает: "Как там насчёт видео? Как насчёт тура?" И я ему отвечаю: "Не, уже без меня, с меня довольно". Я ответил ему сообщением на следующий день и после неких размышлений сказал, что это подлый ход из-за тура и всего остального. И я хотел, чтобы они нашли другого гитариста, который мог бы меня заменить, но если они не смогут это сделать, я сказал, что тур из-за меня херить не нужно, я отыграю. И с таким он пришёл в студию, когда Dave озвучил ему своё решение».













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