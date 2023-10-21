сегодня



Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»



В рамках беседы с лидером MACHINE HEAD Robb'ом Flynn'ом у него спросили, насколько нынешняя туровая жизнь отличается от того, как это было в конце 80-х:



«Это, конечно, совершенно разные вещи. Я начал гастролировать, когда мне было 19 лет. Это был совершенно другой мир, и в нем было все то, что вы можете себе представить. Это было в 80-х, 90-х и так далее, так что были безумные поклонницы, наркотики и вечеринки круглые сутки. А потом, пожалуй, ты сбавляешь обороты. Сейчас я со своей женой уже 30 лет, 32 года, и для меня главное — это музыка. И так было всегда — музыка была для меня на первом месте. Но дело не только в музыке, но и в том, чтобы устроить отличное шоу.



Мы все еще отрываемся. Я по-прежнему пью пиво на сцене каждый вечер. А остальные ребята - мой басист Jared [MacEachern], он, мать его, беснуется; он беснуется каждый вечер.



Я говорю только за себя — я не говорю ни за кого другого в группе, я говорю только за себя, — для меня главное — устроить отличное шоу и установить связь с аудиторией каждый вечер. Попытаться найти то, что заставит всех сойти с ума, заставит всех плакать, заставит всех бесноваться, или еще что-нибудь в этом роде.



Для меня музыка — это гигантская разрядка во многих отношениях. Это выплеск счастья, это выплеск гнева, это выплеск грусти, это выплеск радости. И для меня это... когда все перечисленное случается, это самое лучшее дерьмо на свете. Это высшая точка моего гребаного дня ежедневно, когда я нахожусь в туре!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 140

