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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»



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В рамках беседы с лидером MACHINE HEAD Robb'ом Flynn'ом у него спросили, насколько нынешняя туровая жизнь отличается от того, как это было в конце 80-х:

«Это, конечно, совершенно разные вещи. Я начал гастролировать, когда мне было 19 лет. Это был совершенно другой мир, и в нем было все то, что вы можете себе представить. Это было в 80-х, 90-х и так далее, так что были безумные поклонницы, наркотики и вечеринки круглые сутки. А потом, пожалуй, ты сбавляешь обороты. Сейчас я со своей женой уже 30 лет, 32 года, и для меня главное — это музыка. И так было всегда — музыка была для меня на первом месте. Но дело не только в музыке, но и в том, чтобы устроить отличное шоу.

Мы все еще отрываемся. Я по-прежнему пью пиво на сцене каждый вечер. А остальные ребята - мой басист Jared [MacEachern], он, мать его, беснуется; он беснуется каждый вечер.

Я говорю только за себя — я не говорю ни за кого другого в группе, я говорю только за себя, — для меня главное — устроить отличное шоу и установить связь с аудиторией каждый вечер. Попытаться найти то, что заставит всех сойти с ума, заставит всех плакать, заставит всех бесноваться, или еще что-нибудь в этом роде.

Для меня музыка — это гигантская разрядка во многих отношениях. Это выплеск счастья, это выплеск гнева, это выплеск грусти, это выплеск радости. И для меня это... когда все перечисленное случается, это самое лучшее дерьмо на свете. Это высшая точка моего гребаного дня ежедневно, когда я нахожусь в туре!»




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21 окт 2023
gravitgroove
Мудрый капитан Флинн!

просмотров: 140

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