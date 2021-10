сегодня



Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD



Участники METALLICA, KORN, SLAYER, SYSTEM OF A DOWN, ANTHRAX, FIVE FINGER DEATH PUNCH, TESTAMENT, EXODUS, BEHEMOTH, LAMB OF GOD, HALESTORM, TRIVIUM, FEAR FACTORY, KREATOR, HATEBREED, DEATH ANGEL и REPENTANCE записали ролик, в котором поздравили MACHINE HEAD с тридцатилетием.













+0 -0



просмотров: 141