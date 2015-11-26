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*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 139
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Machine Head

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13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD
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|||| сегодня

Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD



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Участники METALLICA, KORN, SLAYER, SYSTEM OF A DOWN, ANTHRAX, FIVE FINGER DEATH PUNCH, TESTAMENT, EXODUS, BEHEMOTH, LAMB OF GOD, HALESTORM, TRIVIUM, FEAR FACTORY, KREATOR, HATEBREED, DEATH ANGEL и REPENTANCE записали ролик, в котором поздравили MACHINE HEAD с тридцатилетием.

Members Of METALLICA, KORN, SLAYER And Other Bands Wish Happy 30th Anniversary To MACHINE HEAD (Video)





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