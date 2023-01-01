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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Machine Head

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19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2022 : 		 AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD
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Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD



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Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD, состоявшегося в рамках Graspop Metal Meeting, Dessel, Belgium, доступно для просмотра ниже.




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