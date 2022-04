сегодня



Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме



Robb Flynn в рамках недавней беседы с Metal Hammer рассказал о том, каким будет новый альбом коллектива:



«Он похож на [альбомы 2003 года "Through The Ashes Of Empires" и 2007 года "The Blackening"] тем, что мы движемся вперёд к чему-то свежему и новому, но в нём присутствует классический дух MACHINE HEAD. Нам предстоит многое сделать, и ожидания очень высоки, поэтому мне повезло, что меня окружают замечательные люди. Jared [MacEachern, басист] сделал большой шаг вперёд и сочинил несколько отличных риффов и записал превосходный вокал. Vogg [гитарист Wacław Kiełtyka] предложил несколько идей и придумал несколько замечательных песен.



Это чертовски тяжёлый альбом, возможно, самый тяжёлый за последние несколько альбомов. В последнее время я много играю на гитаре; каждую пятницу я провожу Electric Happy Hours, и иногда случается так, что ты играешь песню, которую не играл 10, 20 лет, или полностью проходишь весь альбом от начала до конца. Когда мы гастролировали с "Burn My Eyes", это вернуло меня в то время, когда я писал эту музыку. Я не думаю, что когда-нибудь смогу снова оказаться в таком положении в плане лирики, но в плане риффов, я думаю, всё это отразилось в нашей новой пластинке».







