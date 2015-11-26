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Machine Head

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15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

12 ноя 2021 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом

1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD
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MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом



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Robb Flynn в рамках собственной программы рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Я сейчас нахожусь в студии. На самом деле, мы начали вчера — мы с Zack'ом были в студии звукозаписи, заканчивали новый альбом, работали над записью альбома. Работа идет полным ходом. Прямо сейчас они там настраиваются. С ними Navene Koperweis [из] ENTHEOS, ANIMALS AS LEADERS и миллиона других групп — он настраивает барабаны и собирается задать жару с ударными. Да, все идет очень хорошо — [это] было очень, очень продуктивно. И мы вроде как приближаемся к концу, мужик — мы приближаемся к финишу. Финишная черта уже видна, и я не мог сказать этого уже долгое время.

Если вы помните, Navene - это тот чувак, который играл на '[Become The] Firestorm', 'Arrows In Words From The Sky', 'My Hands Are Empty', он играл на 'Circle The Drain'. Да, это удобно. [Он] местный парень, что очень помогает.

Вероятно, совсем скоро мы выпустим несколько новых песен. Потом выйдет пластинка, возможно, в конце лета следующего года. Нам придется подождать, пока винил не будет готов, потому что процесс производства винила занимает чертову вечность. Время изготовления винила — девять месяцев. Адель только что продала 130 тысяч копий винила за первую неделю. Чувак, это безумие. Все эти гребаные крупные лейблы сейчас забивают все заводы по производству винила. Так что, да, это оказалось непросто. Но мы выпустим несколько песен на DSP, цифровых сервисах».

MACHINE HEAD Is 'Getting Towards The End' Of Recording Process For Next Album





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