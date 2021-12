сегодня



MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом



Robb Flynn в рамках собственной программы рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Я сейчас нахожусь в студии. На самом деле, мы начали вчера — мы с Zack'ом были в студии звукозаписи, заканчивали новый альбом, работали над записью альбома. Работа идет полным ходом. Прямо сейчас они там настраиваются. С ними Navene Koperweis [из] ENTHEOS, ANIMALS AS LEADERS и миллиона других групп — он настраивает барабаны и собирается задать жару с ударными. Да, все идет очень хорошо — [это] было очень, очень продуктивно. И мы вроде как приближаемся к концу, мужик — мы приближаемся к финишу. Финишная черта уже видна, и я не мог сказать этого уже долгое время.



Если вы помните, Navene - это тот чувак, который играл на '[Become The] Firestorm', 'Arrows In Words From The Sky', 'My Hands Are Empty', он играл на 'Circle The Drain'. Да, это удобно. [Он] местный парень, что очень помогает.



Вероятно, совсем скоро мы выпустим несколько новых песен. Потом выйдет пластинка, возможно, в конце лета следующего года. Нам придется подождать, пока винил не будет готов, потому что процесс производства винила занимает чертову вечность. Время изготовления винила — девять месяцев. Адель только что продала 130 тысяч копий винила за первую неделю. Чувак, это безумие. Все эти гребаные крупные лейблы сейчас забивают все заводы по производству винила. Так что, да, это оказалось непросто. Но мы выпустим несколько песен на DSP, цифровых сервисах».













