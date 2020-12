сегодня



Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в рамках "Acoustic Happy Hour", состоявшегося 18 декабря, исполнил ряд тем в акустике, среди которых были кавер-версии THE EAGLES' "Hotel California", PEARL JAM "Black" and ALICE IN CHAINS' "Bleed The Freak" и переделки MACHINE HEAD "Is There Anybody Out There?" и "Descend The Shades Of Night".













