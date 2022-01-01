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Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»



Robb Flynn в рамках недавней беседы рассказал о том, как проводил свободное время в пандемию:



«Для меня пандемия была... Я наслаждался ею, наверное, больше, чем следовало бы сказать "наверное". Я в разъездах с 19 лет. Мы никогда не делали перерывов, я никогда не делал перерывов, это были 30 с лишним лет без выходных. И независимо от того, было это вынужденно или нет, просто убийственно провести это время, чтобы притормозить, не быть в дороге, не готовиться к следующей записи, не стремиться к следующему туру. Мы тоже много гастролируем — каждый гастрольный цикл длится минимум 16 месяцев. Мы даем трёхчасовые концерты. И нет никакой передышки. Они просто не заканчиваются. А потом ты идёшь и пишешь следующую пластинку — ты просто начинаешь сочинять новую. И просто иметь возможность отключиться от тонны всякой ерунды — отключиться от общения с другими группами и всего остального — и просто покопаться в том, чем мы занимаемся, что мы делаем и в чём разбираемся, было очень вдохновляюще, чувак, и это было очень нужно. Я считаю, что мне это было нужно. Я не понимал, как сильно мне нужен перерыв, пока у меня не случился перерыв. И я подумал: "Господи, я правда наслаждаюсь этим".



Я к тому, что было тяжело без денег, но у нас было достаточно средств, чтобы пережить это время, так что всё обошлось. Во многих отношениях я мог бы... Я не знаю, буду ли я продолжать гастролировать в таком духе вечно. Я на самом деле наслаждался отдыхом. Провести шоу "Happy Hour" в соцсетях, а потом вернуться домой в пятницу вечером и просто выпить с женой — это было здорово. Может быть, это и есть будущее — я не знаю. Я к тому, что, конечно, не в ближайшее время, но это был первый раз в моей жизни, когда я подумал: "Вот это да, может быть, я мог бы заняться чем-то другим [и не оставаться в разъездах так долго]».







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