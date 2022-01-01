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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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*

Machine Head

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1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2022 : 		 AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD

23 июн 2022 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

17 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»

18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

9 апр 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме

29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

7 мар 2022 : 		 PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»

9 фев 2022 : 		 Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»

4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

21 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD в студии

3 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом

22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

12 ноя 2021 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом

1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве
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Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»



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Robb Flynn в рамках недавней беседы рассказал о том, как проводил свободное время в пандемию:

«Для меня пандемия была... Я наслаждался ею, наверное, больше, чем следовало бы сказать "наверное". Я в разъездах с 19 лет. Мы никогда не делали перерывов, я никогда не делал перерывов, это были 30 с лишним лет без выходных. И независимо от того, было это вынужденно или нет, просто убийственно провести это время, чтобы притормозить, не быть в дороге, не готовиться к следующей записи, не стремиться к следующему туру. Мы тоже много гастролируем — каждый гастрольный цикл длится минимум 16 месяцев. Мы даем трёхчасовые концерты. И нет никакой передышки. Они просто не заканчиваются. А потом ты идёшь и пишешь следующую пластинку — ты просто начинаешь сочинять новую. И просто иметь возможность отключиться от тонны всякой ерунды — отключиться от общения с другими группами и всего остального — и просто покопаться в том, чем мы занимаемся, что мы делаем и в чём разбираемся, было очень вдохновляюще, чувак, и это было очень нужно. Я считаю, что мне это было нужно. Я не понимал, как сильно мне нужен перерыв, пока у меня не случился перерыв. И я подумал: "Господи, я правда наслаждаюсь этим".

Я к тому, что было тяжело без денег, но у нас было достаточно средств, чтобы пережить это время, так что всё обошлось. Во многих отношениях я мог бы... Я не знаю, буду ли я продолжать гастролировать в таком духе вечно. Я на самом деле наслаждался отдыхом. Провести шоу "Happy Hour" в соцсетях, а потом вернуться домой в пятницу вечером и просто выпить с женой — это было здорово. Может быть, это и есть будущее — я не знаю. Я к тому, что, конечно, не в ближайшее время, но это был первый раз в моей жизни, когда я подумал: "Вот это да, может быть, я мог бы заняться чем-то другим [и не оставаться в разъездах так долго]».




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