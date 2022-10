сегодня



MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом



В рамках недавней беседы у лидера MACHINE HEAD Robb'a Flynn'a спросили, не думал ли он записать пластинку с Chris'ом Kontos'ом и Logan'ом Mader'ом, на что он ответил:



«Да. И мы попытались сделать это. На самом деле Logan является соавтором песни "My Hands Are Empty" [которая оказалась на альбоме "Of Kingdom And Crown"]. И мы пытались. Я разослал всем демо-записи для нового альбома. У меня было кое-что до этого момента, и я сказал: "Добавьте сюда несколько риффов" или "Добавьте несколько идей для барабанов". Я думаю, что время для этого было просто сумасшедшим. Когда разразилась пандемия, все пытались заработать деньги, выжить и остаться на плаву. Даже у нас с Logan'ом в какой-то момент состоялся разговор. Он сказал: "Чувак, я бы с удовольствием этим занялся, но мне, б$$$ь, нужно найти способ платить за квартиру. Я должен придумать какую-нибудь другую хрень, чтобы зарабатывать на этом деньги. Потому что он потерял много... Когда разразилась пандемия, многие люди потеряли работу. Так что, к сожалению, ничего не вышло. Не хочу сказать, что это не произойдёт в будущем, но в этот раз не получилось. И поэтому мы с Jared'ом просто продолжали работать».







