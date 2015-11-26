MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"
MACHINE HEAD поедут в европейский тур в честь 25-летнего юбилея альбома "Burn My Eyes". Даты выступлений намечены на ноябрь/декабрь этого года. Программа будет составлена по принципу "An Evening With…", в неё войдут более трёх часов музыки в двух частях: в первой из них будут исполнен материал из современной классики — таких альбомов как "Imperium", "Halo" и "The Blood, The Sweat, The Tears", исполнять которые будут Robb Flynn и Jared MacEacher, а также два пока не названных музыканта; во второй группа впервые в своей карьере исполнит целиком дебютный альбом "Burn My Eyes" с участием оригинального барабанщика Chris'a Kontos'a и оригинального гитариста Logan'a Mader'a.
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