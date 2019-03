сегодня



MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"



MACHINE HEAD поедут в европейский тур в честь 25-летнего юбилея альбома "Burn My Eyes". Даты выступлений намечены на ноябрь/декабрь этого года. Программа будет составлена по принципу "An Evening With…", в неё войдут более трёх часов музыки в двух частях: в первой из них будут исполнен материал из современной классики — таких альбомов как "Imperium", "Halo" и "The Blood, The Sweat, The Tears", исполнять которые будут Robb Flynn и Jared MacEacher, а также два пока не названных музыканта; во второй группа впервые в своей карьере исполнит целиком дебютный альбом "Burn My Eyes" с участием оригинального барабанщика Chris'a Kontos'a и оригинального гитариста Logan'a Mader'a.



Даты выступлений:



Oct. 05 - Germany, Freiburg Sick Arena Musikclub



Oct. 07 - Holland, Tilburg 013



Oct. 09 - Denmark, Copenhagen Amager Bio



Oct. 11 - Germany, Wuerzburg Posthalle



Oct. 12 - Germany, Leipzig Haus Auensee



Oct. 14 - Germany, Bochum Ruhr Congress



Oct. 15 - Germany, Munich Zenith



Oct. 16 - Austria, Vienna Gasometer



Oct. 18 - Poland, Gdansk B90



Oct. 19 - Poland, Warsaw Progressja



Oct. 20 - Hungary, Budapest Baba Negra



Oct. 22 - Switzerland, Zurich Komplex



Oct. 23 - France, Lyon Le Radiant



Oct. 25 - Italy, Milan Live Club



Oct. 26 - Italy, Padova Hall



Oct. 27 - Luxembourg, Lux Expo



Oct. 29 - France, Paris Le Trianon



Oct. 31 - Belgium, Brussels Forest National



Nov. 02 - UK, London O2 Academy Brixton



Nov. 04 - UK, Manchester O2 Victoria Warehouse



Nov. 05 - UK, Glasgow O2 Academy



Nov. 07 - UK, Belfast Telegraph Building



Nov. 08 - Ireland, Dublin Olympia Theatre



















