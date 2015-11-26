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Machine Head

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29 мар 2019 : 		 MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"

7 дек 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте

11 окт 2018 : 		 Новое видео с текстом MACHINE HEAD

8 окт 2018 : 		 Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео)

2 окт 2018 : 		 MACHINE HEAD распадаются?

6 авг 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 июн 2018 : 		 MACHINE HEAD о Винни Поле

28 мар 2018 : 		 MACHINE HEAD Live At Le Bataclan

8 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MACHINE HEAD

7 фев 2018 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

26 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

25 янв 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют»

19 янв 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

13 янв 2018 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

8 дек 2017 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

30 ноя 2017 : 		 Видео из нового DVD MACHINE HEAD

17 ноя 2017 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 сен 2017 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой

26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO

1 июн 2016 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл

20 май 2016 : 		 MACHINE HEAD сняли видео на новую песню
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MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"



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MACHINE HEAD поедут в европейский тур в честь 25-летнего юбилея альбома "Burn My Eyes". Даты выступлений намечены на ноябрь/декабрь этого года. Программа будет составлена по принципу "An Evening With…", в неё войдут более трёх часов музыки в двух частях: в первой из них будут исполнен материал из современной классики — таких альбомов как "Imperium", "Halo" и "The Blood, The Sweat, The Tears", исполнять которые будут Robb Flynn и Jared MacEacher, а также два пока не названных музыканта; во второй группа впервые в своей карьере исполнит целиком дебютный альбом "Burn My Eyes" с участием оригинального барабанщика Chris'a Kontos'a и оригинального гитариста Logan'a Mader'a.

Даты выступлений:

Oct. 05 - Germany, Freiburg Sick Arena Musikclub

Oct. 07 - Holland, Tilburg 013

Oct. 09 - Denmark, Copenhagen Amager Bio

Oct. 11 - Germany, Wuerzburg Posthalle

Oct. 12 - Germany, Leipzig Haus Auensee

Oct. 14 - Germany, Bochum Ruhr Congress

Oct. 15 - Germany, Munich Zenith

Oct. 16 - Austria, Vienna Gasometer

Oct. 18 - Poland, Gdansk B90

Oct. 19 - Poland, Warsaw Progressja

Oct. 20 - Hungary, Budapest Baba Negra

Oct. 22 - Switzerland, Zurich Komplex

Oct. 23 - France, Lyon Le Radiant

Oct. 25 - Italy, Milan Live Club

Oct. 26 - Italy, Padova Hall

Oct. 27 - Luxembourg, Lux Expo

Oct. 29 - France, Paris Le Trianon

Oct. 31 - Belgium, Brussels Forest National

Nov. 02 - UK, London O2 Academy Brixton

Nov. 04 - UK, Manchester O2 Victoria Warehouse

Nov. 05 - UK, Glasgow O2 Academy

Nov. 07 - UK, Belfast Telegraph Building

Nov. 08 - Ireland, Dublin Olympia Theatre



MACHINE HEAD Announces






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