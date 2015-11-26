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Machine Head

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Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS



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26 января 2019 года состоялось мероприятие "Stars To The Rescue XXVIII" в Center For The Arts, Walnut Creek, Калифорния. Среди выступающих были и Robb Flynn со своими друзьями — десятиминутный ролик об этом событии доступен ниже.

Robb Flynn & Friends (aka: Robb Flynn & The Fabulous Disasters)

Craig Locicero (Dress The Dead, Forbidden) - guitars
Andy Galeon (ex-Death Angel) - drums, percussion, backing vocals
Brad Barth (Spiral Arms) - keyboards, piano
Zack Ohren (producer, Light This City) - bass, vocals
Eric “Bobo, Maverick“ McIntyre (Attitude Adjustment, Sap) - lead vocals
Joe Cabral a.k.a. Fuckin' Joe, Crummy Joe, Drummy Joe, Rummy Joe, Rodeo Joe (Pigs, The Jesus Crisis) - drums, percussions, beer
Harold O (D.R.I.) - bass, vocals
Kayla Dixon (Dress The Dead, Witch Mountain) - lead vocals, backing vocals
Dave "Swampy” Ryle (Fungo Mungo, Dot 3) - saxophone
Mark Russo (Doobie Brothers) - saxophone
Wyatt Flynn (Robb's son) - cello
Philip Brezina (Green Day, Machine Head) - violin
Rebecca Roundman (Oakland Symphony) - cello
Meg Titchener (Oakland Symphony) - viola
Robb Flynn (Machine Head) - lead vocals, guitar

MACHINE HEAD's ROBB FLYNN & FRIENDS - Mini-Documentary From Stars To The Rescue XXVIII Event Streaming



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