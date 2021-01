сегодня



Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS



26 января 2019 года состоялось мероприятие "Stars To The Rescue XXVIII" в Center For The Arts, Walnut Creek, Калифорния. Среди выступающих были и Robb Flynn со своими друзьями — десятиминутный ролик об этом событии доступен ниже.



Robb Flynn & Friends (aka: Robb Flynn & The Fabulous Disasters)



Craig Locicero (Dress The Dead, Forbidden) - guitars

Andy Galeon (ex-Death Angel) - drums, percussion, backing vocals

Brad Barth (Spiral Arms) - keyboards, piano

Zack Ohren (producer, Light This City) - bass, vocals

Eric “Bobo, Maverick“ McIntyre (Attitude Adjustment, Sap) - lead vocals

Joe Cabral a.k.a. Fuckin' Joe, Crummy Joe, Drummy Joe, Rummy Joe, Rodeo Joe (Pigs, The Jesus Crisis) - drums, percussions, beer

Harold O (D.R.I.) - bass, vocals

Kayla Dixon (Dress The Dead, Witch Mountain) - lead vocals, backing vocals

Dave "Swampy” Ryle (Fungo Mungo, Dot 3) - saxophone

Mark Russo (Doobie Brothers) - saxophone

Wyatt Flynn (Robb's son) - cello

Philip Brezina (Green Day, Machine Head) - violin

Rebecca Roundman (Oakland Symphony) - cello

Meg Titchener (Oakland Symphony) - viola

Robb Flynn (Machine Head) - lead vocals, guitar







