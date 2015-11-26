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Machine Head

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18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD
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Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR



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Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern четырнадцатого мая провели очередной "Electric Happy Hour", в рамках которого было исполнено:

00:00 Beers Up And Welcome

05:00 Bulletproof

10:31 Davidian

18:40 Hope Begets Hope

23:17 Ten Ton Hammer

28:19 Is There Anybody Out There?

34:45 Still Loving You

42:38 Slanderous

48:29 Now We Die

1:00:21 Children Of The Grave (acoustic) (snippet)

1:04:18 Bastards (acoustic) (intro)

1:06:39 Bastards (acoustic)

1:12:45 Say It Ain't So (acoustic) (snippet)

1:15:29 Bother (acoustic)

1:23:30 Behind A Mask (acoustic) (intro)

1:24:31 Behind A Mask (acoustic)

1:31:52 Aesthetics Of Hate

1:38:10 Blood For Blood

1:42:12 The Sentinel (snippet)

1:51:45 Darkness Within (acoustic) (intro)

1:56:55 Darkness Within (acoustic)

MACHINE HEAD





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