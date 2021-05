сегодня



Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern четырнадцатого мая провели очередной "Electric Happy Hour", в рамках которого было исполнено:



00:00 Beers Up And Welcome



05:00 Bulletproof



10:31 Davidian



18:40 Hope Begets Hope



23:17 Ten Ton Hammer



28:19 Is There Anybody Out There?



34:45 Still Loving You



42:38 Slanderous



48:29 Now We Die



1:00:21 Children Of The Grave (acoustic) (snippet)



1:04:18 Bastards (acoustic) (intro)



1:06:39 Bastards (acoustic)



1:12:45 Say It Ain't So (acoustic) (snippet)



1:15:29 Bother (acoustic)



1:23:30 Behind A Mask (acoustic) (intro)



1:24:31 Behind A Mask (acoustic)



1:31:52 Aesthetics Of Hate



1:38:10 Blood For Blood



1:42:12 The Sentinel (snippet)



1:51:45 Darkness Within (acoustic) (intro)



1:56:55 Darkness Within (acoustic)













