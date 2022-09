сегодня



MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов в Шотландии перед грядущим европейском турне.



Сет-лист:



01. Creeping Death (METALLICA cover)

02. Aesthetics Of Hate

03. Old

04. Imperium

05. Bite The Bullet

06. Killers & Kings

07. Ten Ton Hammer

08. Desire To Fire

09. Become The Firestorm

10. Rotten

11. I Am Hell (Sonata In C#)

12. Choke On The Ashes Of Your Hate

13. Locust

14. From This Day

15. Davidian

16. Halo















