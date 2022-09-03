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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 19
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 17
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
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Machine Head

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3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

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18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

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29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

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21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

7 мар 2022 : 		 PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»

9 фев 2022 : 		 Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»

4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

21 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD в студии

3 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом

22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом
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MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов



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MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов в Шотландии перед грядущим европейском турне.

Сет-лист:

01. Creeping Death (METALLICA cover)
02. Aesthetics Of Hate
03. Old
04. Imperium
05. Bite The Bullet
06. Killers & Kings
07. Ten Ton Hammer
08. Desire To Fire
09. Become The Firestorm
10. Rotten
11. I Am Hell (Sonata In C#)
12. Choke On The Ashes Of Your Hate
13. Locust
14. From This Day
15. Davidian
16. Halo








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3 сен 2022
gravitgroove
Типа «Halo» теперь фаворит публики?
«Боже мой, пропал дом!» (с)
3 сен 2022
Lord Iscariah
MACHINE HEAD лошары!
3 сен 2022
зубатый_колобок
если machine head, то у них серия небольших концертов. а если ария, то это чёс по сельским клубам.
главное не перепутать)))
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