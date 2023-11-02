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Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE



Фронтмен MACHINE HEAD Robb Flynn недавно дал интервью для Kazagastão (KZG). Когда интервьюер выразил своё удивление по поводу того, что MACHINE HEAD не были названы в честь классического альбома DEEP PURPLE, Флинн пояснил:



«Я любил классический рок, а в те времена он не назывался классическим. Тогда это был просто рок. Я был очень разборчив в выборе классических рок-групп, которые мне нравились. Например, я никогда особо не любил LED ZEPPELIN. Мне было наплевать на них. Только позже я по-настоящему оценил LED ZEPPELIN. Но в то время всем м*дакам в школе нравились LED ZEPPELIN. Поэтому я говорил: "К чёрту LED ZEPPELIN!" BLACK SABBATH мне нравились больше, потому что они были гораздо злее. DEEP PURPLE в Калифорнии не были так популярны в 1980-е годы. Гораздо популярнее были другие исполнители. Так что они просто не попадали в моё поле зрения. А потом, конечно я узнал, что "Machine Head" — альбом DEEP PURPLE. Я, наверное, даже не прослушал этот альбом до конца. Я слышал основные песни — "Space Truckin'" и, конечно, "Smoke On The Water".



Я встретил вокалиста DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a. Мы были в Ливерпуле на сведении нашей второй пластинки [в 1996 году], а он был там на записи сольного альбома. И так получилось, что мы оказались в одной студии. Однажды вечером он зашёл к нам в студию и сказал: "Привет, как дела?" Мы ахнули: "Боже мой". И я не смог заставить себя сказать ему, что наша группа назаана не в честь альбома его коллектива. Я уверен, что он думал, что это так. Мы просто общались. Мы пошли в студию, и он сказал: "Дай мне послушать несколько твоих новых песен". В итоге мы дали ему послушать кучу песен. И мы включили их довольно громко. Ему, наверное, было уже почти 60, но точно за 50. Он начал слушать и сказал: "Мне нужно добавить громкости". И он буквально включил огромные студийные колонки на всю мощность. Мы подумали: "Ничего себе. Ладно, погнали". Он послушал всю запись, а потом сказал: "Приходите ко мне в студию и послушайте мой сольный альбом". В то время он как раз проходил стадию фолка или чего-то подобного. Он заказывал водку бутылку за бутылкой, Jack Daniel's, пива, курил сигареты всё это время. У нас был просто офигенный вечер. Он рассказал много историй».







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