OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD



OLA ENGLUND присоединился на сцене к MACHINE HEAD в ходе выступления в Стокгольме 24 сентября и исполнил композицию "Davidian":



"Become The Firestorm"

"Imperium"

"Ten Ton Hammer"

"I Am Hell (Sonata in C#)"

"Blood For Blood"

"Darkness Within"

"Now We Die"

"From This Day"

"Davidian" (with Ola Englund)

"Halo"







