MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"



MACHINE HEAD в рамках "Electric Happy Hour" пятого августа отметили 28 годовщину с момента выхода альбома "Burn My Eyes" и исполнили материал альбома целиком — видео доступно ниже. Сет завершили четырьмя кавер-версиями — SLAYER "Black Magic", METALLICA "Motorbreath", SEPULTURA "Territory" и EXODUS "A Lesson in Violence".







