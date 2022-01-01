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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Machine Head

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9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

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23 июн 2022 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

17 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»

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29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

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4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

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22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

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1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

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MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"



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MACHINE HEAD в рамках "Electric Happy Hour" пятого августа отметили 28 годовщину с момента выхода альбома "Burn My Eyes" и исполнили материал альбома целиком — видео доступно ниже. Сет завершили четырьмя кавер-версиями — SLAYER "Black Magic", METALLICA "Motorbreath", SEPULTURA "Territory" и EXODUS "A Lesson in Violence".




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