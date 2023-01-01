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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 28
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 20
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Machine Head

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30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"
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|||| 30 июл 2023

MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор



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MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор исполнив "Nothing Compares 2 U" в рамках "Electric Happy Hour".




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