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Machine Head

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12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня
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|||| сегодня

MACHINE HEAD получили золото



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Четвертого декабря 2020 года дебютная пластинка MACHINE HEAD "Burn My Eyes" преодолела отметку 100 000 копий, проданных в Великобритании, и только шестого августа музыканты получили золотые диски. Видео доступно ниже.

MACHINE HEAD Presented With Gold-Album Plaques For





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