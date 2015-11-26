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MACHINE HEAD получили золото



Четвертого декабря 2020 года дебютная пластинка MACHINE HEAD "Burn My Eyes" преодолела отметку 100 000 копий, проданных в Великобритании, и только шестого августа музыканты получили золотые диски. Видео доступно ниже.







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