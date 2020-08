сегодня



Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD



Оригинальный барабанщик MACHINE HEAD Тони Констанца скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил бывший коллега по CRISIS Afzaal Nasiruddeen:



«С глубоким прискорбием я вынужден принять этот факт и донести его до всех неравнодушных — я потерял брата, коллегу, товарища и члена семьи. Тони был единственным в своём роде. Человек большой души, любви и трепетности по отношению к тем, кто был рядом. Я пока не могу смириться с этой реальностью потери. Я знаю, что у него было много поклонников, и я был одним из его самых преданных. Он буквально принял бы за меня пулю. Таким он был братом-гангстером.



Тони умер во сне этим утром, так что я уверен, что он ушёл без боли и в покое. Я желаю его матери всех сил, которые она может собрать, так как ей понадобится каждая унция. Я открою страницу GofundMe для неё и Тони на похороны. Пожалуйста, помогите, если вы знали его и беспокоились о нём. Пожалуйста, подержите близких, так как чувство утраты иногда непреодолимо.



Тони, друг мой, я буду любить тебя и лелеять наши совместные воспоминания всегда. Надеюсь, ты сейчас в лучшем месте. Покойся с миром».



Тони присоединился к MACHINE HEAD в 1992 году и отыграл с группой три первых концерта — на панк-рок-вечеринке на Woolsey Street, Oakland, 15 августа 1992 года, в The Huntridge Theater, Las Vegas, Nevada, 29 августа 1992 года, и в рамках Los Angeles Metalfest в Gazarri's, Hollywood, California, четвёртого октября 1992 года. Он ушёл из MACHINE HEAD в октябре, а его место занял Chris Kontos,



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn сказал, что «большая часть» классического дебютного альбома группы, "Burn My Eyes", была написана с Костанца, который влился в команду, так как Kontos — изначальный выбор Robb'a, остававшийся тогда ещё участником ATTITUDE ADJUSTMENT и GRINCH — просто не нашёл времени для MACHINE HEAD.



«Тони был из Вегаса, он слышал о нас и сказал: "Чувак, я сейчас приду", — вспоминает оригинальный басист MACHINE HEAD Adam Duce. — Мы написали с ним восемь песен. Но потом он ушёл, потому что ему не хватало опыта, и между ним и некоторыми другими парнями возникли личные проблемы. В то же время Chris снова начал проявлять интерес, а он был тем, кого мы хотели изначально. Так Тони уволился, потому что чувствовал, что его уволят. Потом Chris вернулся и работал над записью с нами».



Contos также отреагировал на печальные известия:



«Покойся с миром, Тони Костанца. Я благодарен, что мы оставались с тобой на связи последние 27 лет. Мне так грустно слышать о твоём уходе, брат.



После того, как я сыграл на самом первом в истории MH демо в июне 1992 года, я ненадолго переехал в Нью-Йорк. За это время Тони стал первым барабанщиком MACHINE HEAD. Они сделали демо и видео для "Fuck It All". Он сыграл первую струну живых концертов/партий в Bay Area.



Когда я вернулся домой в октябре 92-го, я на самом деле был его техником на нескольких шоу. Вскоре после этого позиция барабанщика стала доступной по той причине, которая сейчас не имеет никакого значения, я и стал вторым барабанщиком для MH. Мы вместе написали ещё несколько песен, а затем записали демо "Fuck It All", благодаря которому группа получила первый контракт. Он придумал несколько действительно отличных партий ударных. У него был очень мощный стиль, и это было непростой задачей — приложить все усилия, чтобы внести свой вклад в музыку и наверняка сохранить несколько его фрагментов.



Тони был очень добрым человеком и всегда поддерживал и поощрял меня в течение многих лет с музыкой, а затем и с BMX. Мы оба доверяли друг другу, когда у каждого случались тяжёлые времена. Я благодарен за его дружбу и братство. Он был отличным барабанщиком. Наше наследие навсегда связано с нашим участием в MACHINE HEAD и "Fuck It All/Burn My Eyes 1992–1995".



Будь громом, брат... Будь громом!»













