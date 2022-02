сегодня



Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis", исполнив в рамках "Electric Happy Hour" все песни с этого альбома:



0:00:00 Welcome and Beers Up



0:05:39 Volatile



0:10:37 Catharsis



0:16:28 Beyond The Pale



0:23:22 Psychotic



0:28:58 Hope Begets Hope



0:33:57 Screaming At The Sun



0:38:28 Triple Beam



0:43:41 Heavy Lies The Crown



0:52:03 Grind You Down



1:02:13 Behind A Mask



1:11:37 Bastards



1:18:24 California Bleeding



1:22:44 Kaleidoscope



1:27:18 Eulogy



1:33:17 Become The Firestorm



1:38:37 Imperium



1:51:30 Darkness Within - Intro



1:57:28 Darkness Within













