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*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 21
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Machine Head

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25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

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4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

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19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

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18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

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Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»



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Dave McClain в рамках недавней беседы коснулся темы ухода из MACHINE HEAD:

«Настал момент. Пришло время. И сидеть здесь и говорить обо всём, что привело к этому... Это обычная история, которую я бы рассказал вам, ребята, в частной [обстановке], но я думаю, что для людей, которые... Потому что я люблю, когда люди подходят ко мне с альбомами MACHINE HEAD — с любыми альбомами. Это потрясающе. Для меня это было... Потому что эти альбомы — особенно "The More Things Change...", а затем "Through The Ashes [Of Empires]" и "The Blackening" — эти альбомы были частью жизни людей, и когда ты музыкант и подобное случается, это самое приятное... Так что для меня говорить обо всём том, что привело лично меня к тому, чтобы покинуть группу, это просто... Я говорю об этом со своими друзьями, со всеми своими друзьями, и я рассказываю людям или что-то подобное, но для фэнов, я думаю, будет лучше, если они хотят оставаться фэнами MACHINE HEAD или чего-то ещё — это совершенно точно, чувак. Вам не нужно знать обо всём, что происходило, что заставило меня, что заставило Phil'a Demmel'a покинуть группу. Это почти как с ребёнком, когда родители разводятся, — тебе не нужно знать обо всём, что происходит с твоими родителями. Я просто не хотел в этом больше участвовать, и это касалось и музыки, и направления, и многих других вещей. А для меня лично это было просто то, что я должен был сделать. Для меня важнее всего быть счастливым от того, что ты делаешь».




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