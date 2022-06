сегодня



Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»



Dave McClain в рамках недавней беседы коснулся темы ухода из MACHINE HEAD:



«Настал момент. Пришло время. И сидеть здесь и говорить обо всём, что привело к этому... Это обычная история, которую я бы рассказал вам, ребята, в частной [обстановке], но я думаю, что для людей, которые... Потому что я люблю, когда люди подходят ко мне с альбомами MACHINE HEAD — с любыми альбомами. Это потрясающе. Для меня это было... Потому что эти альбомы — особенно "The More Things Change...", а затем "Through The Ashes [Of Empires]" и "The Blackening" — эти альбомы были частью жизни людей, и когда ты музыкант и подобное случается, это самое приятное... Так что для меня говорить обо всём том, что привело лично меня к тому, чтобы покинуть группу, это просто... Я говорю об этом со своими друзьями, со всеми своими друзьями, и я рассказываю людям или что-то подобное, но для фэнов, я думаю, будет лучше, если они хотят оставаться фэнами MACHINE HEAD или чего-то ещё — это совершенно точно, чувак. Вам не нужно знать обо всём, что происходило, что заставило меня, что заставило Phil'a Demmel'a покинуть группу. Это почти как с ребёнком, когда родители разводятся, — тебе не нужно знать обо всём, что происходит с твоими родителями. Я просто не хотел в этом больше участвовать, и это касалось и музыки, и направления, и многих других вещей. А для меня лично это было просто то, что я должен был сделать. Для меня важнее всего быть счастливым от того, что ты делаешь».







