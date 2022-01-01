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Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH



Rob Flynn (MACHINE HEAD) и Craig Locicero (FORBIDDEN) присоединились к трибьют-группе BACK STABBATH 19 марта в Elbo Room Jack London, Oakland, California, для исполнения песен BLACK SABBATH — видео доступно ниже.































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