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Видео MACHINE HEAD из студии



Фронтмен MACHINE HEAD Robb Flynnи басист Jared MacEachern совместно с участниками коллектива периода "Burn My Eyes" — Chris'ом Kontos'ом (барабаны) and Logan'ом Mader'ом (гитара) — недавно отправились в студию Sharkbite (Окленд, Калифорния), чтобы полностью перезаписать дебютный альбом. Видео исполнения песни "A Thousand Lies" доступно ниже.



















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