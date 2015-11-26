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Machine Head

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24 апр 2019 : 		 Видео MACHINE HEAD из студии

10 апр 2019 : 		 Видео из студии MACHINE HEAD

29 мар 2019 : 		 MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"

7 дек 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте

11 окт 2018 : 		 Новое видео с текстом MACHINE HEAD

8 окт 2018 : 		 Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео)

2 окт 2018 : 		 MACHINE HEAD распадаются?

6 авг 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 июн 2018 : 		 MACHINE HEAD о Винни Поле

28 мар 2018 : 		 MACHINE HEAD Live At Le Bataclan

8 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MACHINE HEAD

7 фев 2018 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

26 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

25 янв 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют»

19 янв 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

13 янв 2018 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

8 дек 2017 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

30 ноя 2017 : 		 Видео из нового DVD MACHINE HEAD

17 ноя 2017 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 сен 2017 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой

26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO
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Видео MACHINE HEAD из студии



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Фронтмен MACHINE HEAD Robb Flynnи басист Jared MacEachern совместно с участниками коллектива периода "Burn My Eyes" — Chris'ом Kontos'ом (барабаны) and Logan'ом Mader'ом (гитара) — недавно отправились в студию Sharkbite (Окленд, Калифорния), чтобы полностью перезаписать дебютный альбом. Видео исполнения песни "A Thousand Lies" доступно ниже.



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