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Как MACHINE HEAD остаются актуальными?



На этот вопрос отвечает басист Jared MacEachern:



«Вы рассчитываете, что ваше творчество и создаваемое вами искусство всегда остаются актуальным.



Трудно сказать. Я не совсем уверен, что у Robb'a [Flynn'a, фронтмена MACHINE HEAD и единственного оставшегося члена-основателя] всегда есть план, или он сидит дома, пишет песни и думает: "Хорошо, как нам оставаться актуальными с этими песнями?"



Ты просто надеешься, что останешься актуальным. Я думаю, отчасти это... Ты не можешь останавливаться. Нужно всегда продолжать творить и подталкивать себя к тому, чтобы пробовать что-то новое в разных группах. Опять же, я не знаю, думаем ли мы: "Хорошо, как нам оставаться актуальными?" Я полагаю, что, возможно, важная часть сохранения актуальности — просто случайность или удача. Вы просто надеетесь, что обстановка готова — аудитория готова принять то, что вы выпускаете.



Но короткий ответ таков на вопрос, как оставаться актуальным, таков: "Я не знаю". Я полагаю, что ты лишь можешь на это надеяться, и над этим ты можешь работать, возможно, в своём подсознании. Ты просто создаёшь произведение, выставляешь его на всеобщее обозрение и надеешься, что его примут».







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