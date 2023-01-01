Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 41
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 20
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 19
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 16
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 41
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
[= ||| все новости группы



*

Machine Head

*



21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2022 : 		 AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD

23 июн 2022 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

17 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»

18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

9 апр 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме

29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Как MACHINE HEAD остаются актуальными?



zoom
На этот вопрос отвечает басист Jared MacEachern:

«Вы рассчитываете, что ваше творчество и создаваемое вами искусство всегда остаются актуальным.

Трудно сказать. Я не совсем уверен, что у Robb'a [Flynn'a, фронтмена MACHINE HEAD и единственного оставшегося члена-основателя] всегда есть план, или он сидит дома, пишет песни и думает: "Хорошо, как нам оставаться актуальными с этими песнями?"

Ты просто надеешься, что останешься актуальным. Я думаю, отчасти это... Ты не можешь останавливаться. Нужно всегда продолжать творить и подталкивать себя к тому, чтобы пробовать что-то новое в разных группах. Опять же, я не знаю, думаем ли мы: "Хорошо, как нам оставаться актуальными?" Я полагаю, что, возможно, важная часть сохранения актуальности — просто случайность или удача. Вы просто надеетесь, что обстановка готова — аудитория готова принять то, что вы выпускаете.

Но короткий ответ таков на вопрос, как оставаться актуальным, таков: "Я не знаю". Я полагаю, что ты лишь можешь на это надеяться, и над этим ты можешь работать, возможно, в своём подсознании. Ты просто создаёшь произведение, выставляешь его на всеобщее обозрение и надеешься, что его примут».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом