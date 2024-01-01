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Machine Head

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Видео полного выступления MACHINE HEAD



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Видео полного выступления MACHINE HEAD, которое состоялось 15 февраля в House Of Blues, Lake Buena Vista, Florida, доступно для просмотра ниже:

01. Imperium
02. Ten Ton Hammer
03. Choke On The Ashes Of Your Hate
04. Aesthetics Of Hate
05. Old
06. Locust
07. The Blood, The Sweat, The Tears
08. No Gods, No Masters
09. Slaughter The Martyr
10. Bulldozer
11. From This Day
12. Davidian

Encore:

13. Halo




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