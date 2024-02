19 фев 2024



Видео полного выступления MACHINE HEAD



Видео полного выступления MACHINE HEAD, которое состоялось 15 февраля в House Of Blues, Lake Buena Vista, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Imperium

02. Ten Ton Hammer

03. Choke On The Ashes Of Your Hate

04. Aesthetics Of Hate

05. Old

06. Locust

07. The Blood, The Sweat, The Tears

08. No Gods, No Masters

09. Slaughter The Martyr

10. Bulldozer

11. From This Day

12. Davidian



Encore:



13. Halo







+0 -0



просмотров: 156