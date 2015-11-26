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Machine Head

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19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»

30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"

16 фев 2020 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

6 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл зимой

3 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD
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Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»



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Недавно MACHINE HEAD отметили 26 лет с момента выхода альбома "Burn My Eyes", и по случаю этого события Robb Flynn написал:

«26 лет назад... С ума сойти. То, что вам ещё есть дело до этой записи, трогает до слёз. Альбом изменил мою жизнь так сильно, даже не знаю, с чего начать.

Празднование 25-летней годовщины вместе с Chris’ом, Logan’ом и Jared’ом было особенным. Мы устроили шоу HELLUVA для всех, кто пришёл его посмотреть.

Ненормальным будет думать, что мы поедем в тур до конца 2020 года. Американские и европейские концерты, если бы нам посчастливилось их для вас отыграть, были бы не иначе как жизнеутверждающими.

Увидимся в будущем, безумцы! Мы всех вас любим. Оставайтесь сильными, продираясь через это сумасшествие!»

Kontos добавляет:

«Да, год спустя после 25-летнего юбилея "Burn My Eyes" всё изменилось до неузнаваемости.

Возможность полностью исполнять альбом "Burn My Eyes" на протяжении последних полутора лет в компании с Robb’ом, Logan’ом и Jared’ом стала большой честью для меня. Это был потрясающий опыт, который я никогда не забуду.

Надеемся, что сможем возобновить тур и закончить 25-ю миссию "Burn My Eyes" после окончания пандемии COVID-19. До того времени продолжайте наслаждаться пластинкой в её 26-ю годовщину.

Я чувствую большую благодарность в связи с тем, что эта запись по-прежнему очень много значит для людей даже спустя 26 лет.

Пока мы не встретимся снова, шлём вам свои любовь и уважение».

Mader говорит:

«"Burn My Eyes" исполняется 26 лет... Чёрт, как же быстро он взрослеет!

Я уверен, что мы благополучно завершим юбилейный тур, когда конец света отступит. Сейчас же, пока мы все ждём, моё сердце разбито.

Я скучаю по своим братьям в "молодом MACHINE HEAD", скучаю по братьям в "старом MACHINE HEAD", тоскую по фанатам, нашей команде, по свободе в странствиях и совместных приключениях вокруг света.

Как оптимист я использую этот период простоя в полной мере своих возможностей и, надеюсь, все остальные в Штатах поступают так же. Позитивное мышление и усилия, в особенности в тёмные времена, оказывают экспоненциальное благоприятное воздействие на совместное креативное сознание всех видов, населяющих нашу планету.

Будьте сильными. С любовью..»

MACHINE HEAD



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