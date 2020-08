сегодня



Лидер MACHINE HEAD : «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»



Недавно MACHINE HEAD отметили 26 лет с момента выхода альбома "Burn My Eyes", и по случаю этого события Robb Flynn написал:



«26 лет назад... С ума сойти. То, что вам ещё есть дело до этой записи, трогает до слёз. Альбом изменил мою жизнь так сильно, даже не знаю, с чего начать.



Празднование 25-летней годовщины вместе с Chris’ом, Logan’ом и Jared’ом было особенным. Мы устроили шоу HELLUVA для всех, кто пришёл его посмотреть.



Ненормальным будет думать, что мы поедем в тур до конца 2020 года. Американские и европейские концерты, если бы нам посчастливилось их для вас отыграть, были бы не иначе как жизнеутверждающими.



Увидимся в будущем, безумцы! Мы всех вас любим. Оставайтесь сильными, продираясь через это сумасшествие!»



Kontos добавляет:



«Да, год спустя после 25-летнего юбилея "Burn My Eyes" всё изменилось до неузнаваемости.



Возможность полностью исполнять альбом "Burn My Eyes" на протяжении последних полутора лет в компании с Robb’ом, Logan’ом и Jared’ом стала большой честью для меня. Это был потрясающий опыт, который я никогда не забуду.



Надеемся, что сможем возобновить тур и закончить 25-ю миссию "Burn My Eyes" после окончания пандемии COVID-19. До того времени продолжайте наслаждаться пластинкой в её 26-ю годовщину.



Я чувствую большую благодарность в связи с тем, что эта запись по-прежнему очень много значит для людей даже спустя 26 лет.



Пока мы не встретимся снова, шлём вам свои любовь и уважение».



Mader говорит:



«"Burn My Eyes" исполняется 26 лет... Чёрт, как же быстро он взрослеет!



Я уверен, что мы благополучно завершим юбилейный тур, когда конец света отступит. Сейчас же, пока мы все ждём, моё сердце разбито.



Я скучаю по своим братьям в "молодом MACHINE HEAD", скучаю по братьям в "старом MACHINE HEAD", тоскую по фанатам, нашей команде, по свободе в странствиях и совместных приключениях вокруг света.



Как оптимист я использую этот период простоя в полной мере своих возможностей и, надеюсь, все остальные в Штатах поступают так же. Позитивное мышление и усилия, в особенности в тёмные времена, оказывают экспоненциальное благоприятное воздействие на совместное креативное сознание всех видов, населяющих нашу планету.



Будьте сильными. С любовью..»







