26 дек 2022



Видео с выступления MACHINE HEAD



Видео с выступления MACHINE HEAD, которое состоялось 22 декабря в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Imperium

02. Ten Ton Hammer

03. Choke On The Ashes Of Your Hate

04. Now We Die

05. The Blood, The Sweat, The Tears

06. Unhallowed

07. Locust

08. Become The Firestorm

09. No Gods, No Masters

10. Slaughter The Martyr

11. Hallowed Be Thy Name (IRON MAIDEN cover)

12. Old

13. I Am Hell (Sonata In C#)

14. Aesthetics Of Hate

15. Arrows In Words From The Sky

16. Darkness Within

17. Catharsis

18. Bulldozer

19. From This Day

20. Davidian

21. Roots Bloody Roots (SEPULTURA cover)

22. Halo







