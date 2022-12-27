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Machine Head

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|||| 26 дек 2022

Видео с выступления MACHINE HEAD



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Видео с выступления MACHINE HEAD, которое состоялось 22 декабря в House Of Blues, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Imperium
02. Ten Ton Hammer
03. Choke On The Ashes Of Your Hate
04. Now We Die
05. The Blood, The Sweat, The Tears
06. Unhallowed
07. Locust
08. Become The Firestorm
09. No Gods, No Masters
10. Slaughter The Martyr
11. Hallowed Be Thy Name (IRON MAIDEN cover)
12. Old
13. I Am Hell (Sonata In C#)
14. Aesthetics Of Hate
15. Arrows In Words From The Sky
16. Darkness Within
17. Catharsis
18. Bulldozer
19. From This Day
20. Davidian
21. Roots Bloody Roots (SEPULTURA cover)
22. Halo




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27 дек 2022
o
overgrin
кошмар
ну и шляпа
вся группа только на барабанщике
гитаристы и бас просто ДРИСНЯ
шляпка
27 дек 2022
K
KillTimer
overgrin, чушь, пожалуйста, нести не надо! Выдающиеся музыканты прекрасно играют живьём великую музыку. А поклонники ютюбного ассенизатора, конечно, могут многое повторять за оным, но вряд ли это впечатлит действительно понимающую в музыке аудиторию.

просмотров: 303

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