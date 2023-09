сегодня



MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"



MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust" второго сентября в рамках Electric Happy Hour.



Сет-лист:



"I Am Hell"

"Be Still and Know"

"Locust"

"This is the End"

"Darkness Within"

"Pearls Before the Swine"

"Who We Are"

"The Sentinel (Judas Preist)

-------

"Wolves"

"Heavy Lies the Crown"

"Game Over"

"Psychotic"

"Slanderous"

"F*ck It All"







