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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 31
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*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Machine Head

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MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"



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MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust" второго сентября в рамках Electric Happy Hour.

Сет-лист:

"I Am Hell"
"Be Still and Know"
"Locust"
"This is the End"
"Darkness Within"
"Pearls Before the Swine"
"Who We Are"
"The Sentinel (Judas Preist)
-------
"Wolves"
"Heavy Lies the Crown"
"Game Over"
"Psychotic"
"Slanderous"
"F*ck It All"

MACHINE HEAD Celebrate Unto The Locust's 12th Anniversary With Electric Happy Hour Playthrough




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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6 сен 2023
K
KillTimer
Бомбический альбом
6 сен 2023
gravitgroove
слабенький альбом, как и все, что вышло после "пpаха импеpии"

просмотров: 542

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