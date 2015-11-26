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Лидер MACHINE HEAD : «Думаю, это всё надолго»



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn недавно был гостем Full Metal Jackie и ответил на вопрос, какими, на его взгляд, будут туры после пандемии:



«Концерт MACHINE HEAD подобен религиозному ритуалу. Общность людей в нём имеет большое значение – толпа подпевающих и отрывающихся бок о бок зрителей составляет важную часть шоу.



Я беседую с людьми из концертной индустрии; на многих площадках говорят об открытии, о том, что смогут заполнять залы лишь на 25 %. А я думаю: "Какие 25 %, серьёзно?" Это хреново. Именно, то что люди находятся в тесном физическом контакте, потеют и толкаются локтями, подпевают сообща, вступают в связь, — в этом вся прелесть.



Я уже давно утверждаю, ещё с марта, и в целом люди не очень-то приветливо реагируют на моё мнение. Но всё же имеется немало и тех, кто оценил мою честность в этом вопросе: боюсь, эта ситуация растянется на период от двух до четырёх лет. Не думаю, что возвращение к норме возможно ранее, чем через четыре года. Полагаю, пандемия будет развиваться подобно "испанке" 1918 года, бушевавшей два года. Она наступит волной, которая постепенно сойдёт на нет, а ей на смену придёт новая. К тому времени, как всё закончится, мы будем потрясены, шокированны и, возможно, финансово несостоятельны и, как и случилось в 1918 году, людям понадобится пара лет, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности, а не сомневаться: "Боже, неужели и правда всё позади?" и "Есть ли у меня на это деньги?"



Думаю, впереди у нас долгий путь. Я понимаю, что люди не это хотят слышать — они хотят слышать, что всё вернется к норме до марта следующего года.



Что касается меня, то осознание того, что гастроли не стоят на повестке дня в обозримом будущем, на самом деле даже успокаивает. Это наводит меня на мысли вроде: "Ладно, теперь я должен хорошенько поразмыслить, как этот кризис будет преодолевать наша группа и я как её лидер". Мне и моим парням предстоит найти пути выхода из создавшегося положения, потому что какое-то время у зрителей не будет возможности собираться в настолько большие группы, чтобы промоутеры, концертные площадки и музыкальные группы смогли заработать деньги.



Ездить в туры — занятие затратное. Никто не понимает, насколько это дорого. А цены на билеты на металл-концерты остаются относительно неизменными уже почти 15 лет.



Я пока не вижу грамотного решения этой проблемы, но определённо таковым не станет рост цен для аудитории, которую традиционно составляют представители рабочего класса, синие воротнички.



Поэтому я не знаю. Нам ещё во многом предстоит разобраться, а пока мы собираемся просто пережить это время, и посмотрим, чем всё закончится».













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