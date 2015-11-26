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Machine Head

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28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»

30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"

16 фев 2020 : 		 Новая песня MACHINE HEAD
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Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn недавно был гостем Full Metal Jackie и ответил на вопрос, какими, на его взгляд, будут туры после пандемии:

«Концерт MACHINE HEAD подобен религиозному ритуалу. Общность людей в нём имеет большое значение – толпа подпевающих и отрывающихся бок о бок зрителей составляет важную часть шоу.

Я беседую с людьми из концертной индустрии; на многих площадках говорят об открытии, о том, что смогут заполнять залы лишь на 25 %. А я думаю: "Какие 25 %, серьёзно?" Это хреново. Именно, то что люди находятся в тесном физическом контакте, потеют и толкаются локтями, подпевают сообща, вступают в связь, — в этом вся прелесть.

Я уже давно утверждаю, ещё с марта, и в целом люди не очень-то приветливо реагируют на моё мнение. Но всё же имеется немало и тех, кто оценил мою честность в этом вопросе: боюсь, эта ситуация растянется на период от двух до четырёх лет. Не думаю, что возвращение к норме возможно ранее, чем через четыре года. Полагаю, пандемия будет развиваться подобно "испанке" 1918 года, бушевавшей два года. Она наступит волной, которая постепенно сойдёт на нет, а ей на смену придёт новая. К тому времени, как всё закончится, мы будем потрясены, шокированны и, возможно, финансово несостоятельны и, как и случилось в 1918 году, людям понадобится пара лет, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности, а не сомневаться: "Боже, неужели и правда всё позади?" и "Есть ли у меня на это деньги?"

Думаю, впереди у нас долгий путь. Я понимаю, что люди не это хотят слышать — они хотят слышать, что всё вернется к норме до марта следующего года.

Что касается меня, то осознание того, что гастроли не стоят на повестке дня в обозримом будущем, на самом деле даже успокаивает. Это наводит меня на мысли вроде: "Ладно, теперь я должен хорошенько поразмыслить, как этот кризис будет преодолевать наша группа и я как её лидер". Мне и моим парням предстоит найти пути выхода из создавшегося положения, потому что какое-то время у зрителей не будет возможности собираться в настолько большие группы, чтобы промоутеры, концертные площадки и музыкальные группы смогли заработать деньги.

Ездить в туры — занятие затратное. Никто не понимает, насколько это дорого. А цены на билеты на металл-концерты остаются относительно неизменными уже почти 15 лет.

Я пока не вижу грамотного решения этой проблемы, но определённо таковым не станет рост цен для аудитории, которую традиционно составляют представители рабочего класса, синие воротнички.

Поэтому я не знаю. Нам ещё во многом предстоит разобраться, а пока мы собираемся просто пережить это время, и посмотрим, чем всё закончится».

MACHINE HEAD





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