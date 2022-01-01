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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 86
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 22
*Новое видео KREATOR 20
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Machine Head

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18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

9 апр 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме

29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

7 мар 2022 : 		 PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»

9 фев 2022 : 		 Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»

4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

21 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD в студии

3 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом

22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

12 ноя 2021 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом

1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом
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Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"



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Музыканты MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern в рамках очередного "Electric Happy Hour" впервые исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate".

Watch: MACHINE HEAD's ROBB FLYNN and JARED MACEACHERN Perform 'Choke On The Ashes Of Your Hate' Live For First Time











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