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*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Machine Head

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27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»
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|||| сегодня

Вскрытие MACHINE HEAD



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn представил видео, в котором демонстрирует юбилейное виниловое издание Through The Ashes Of Empires:

"Imperium"
"Bite The Bullet"
"Left Unfinished"
"Elegy"
"In The Presence Of My Enemies"
"Days Turn Blue To Gray"
"Vim"
"Seasons Wither"
"All Falls Down"
"Wipe The Tears"
"Descend The Shades Of Night"

ROBB FLYNN Unboxes Limited 20th Anniversary Vinyl Edition Of MACHINE HEAD's Through The Ashes Of Empires; Video




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