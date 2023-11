сегодня



Вскрытие MACHINE HEAD



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn представил видео, в котором демонстрирует юбилейное виниловое издание Through The Ashes Of Empires:



"Imperium"

"Bite The Bullet"

"Left Unfinished"

"Elegy"

"In The Presence Of My Enemies"

"Days Turn Blue To Gray"

"Vim"

"Seasons Wither"

"All Falls Down"

"Wipe The Tears"

"Descend The Shades Of Night"







+0 -0



просмотров: 177