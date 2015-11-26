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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в интервью Kerrang! ответил всем, кто критикует его за сообщения политического характера:

«Я публикую много постов в Instagram. Я был очень зол на состояние мира, размещая в последнее время фотографии и видео с протестами. Многие поддерживают это. Множество людей обосралось. Всегда есть очень активное меньшинство, которое относится к категории "Заткнись и пой!" Но я не знаю, о чём они думают, слышали ли они вообще то, о чём я пою последние 27 лет. О чём, они думают, такие темы, как "A Thousand Lies"? "Clenching The Fists Of Dissent"? "Halo"? "In The Presence Of My Enemies"? "A Farewell To Arms"? Может быть, до людей только сейчас доходит, но я не знаю, чем и что они слушают. Политика всегда была большой частью MACHINE HEAD».

На вопрос, чувствует ли он, что представителя металла и более популярной музыки делают достаточно в сложившейся ситуации, Robb ответил:

«На самом деле я не особо слежу за металл-сообществом в целом, но у меня есть ощущение, что отклик был слишким тихим. Я знаю, что есть небольшая группа людей — молодые группы, которые усердно работают над тем, чтобы справиться с этим. FIT FOR AN AUTOPSY только что провели кампанию "We Can Do Better" — два дня репортажей и интервью, а также аукцион, в который мы также внесли свой вклад — в итоге было собрано $60,000 для ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод). Было здорово видеть, что они используют свою базу таким образом. Честно говоря, самое сильное, что я видел, так это ответ Taylor Swift в Твиттере Трампу, когда она сказала: "Вот что происходит, когда ты запихиваешь "превосходство белых" в глотки людям в течение трёх лет". Я прям подумал: "Ух ты! Молодец!"»

ROBB FLYNN:











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


29 июн 2020, 10:13		>Я прям подумал: "Ух ты! Молодец!"

https://i.kym-cdn.com/photos/images/facebook/001/330/809/d90.png

dmitry.chetverov


29 июн 2020, 11:47		музыканты просто большие дети, мне вот тоже нравились все эти идеи о справедливости в обществе лет в 15) к тому же я слушал System of a Down, которые пропитаны откровенно левацким подтекстом) сильные мира сего никогда не воспринимут все эти вспуки) никакие люди никому не братья и вообще никто, а при ближайшем рассмотрении, даже при видимой доброжелательности, на хую вертели друг друга и вообще тайно в своем сердце ненавидят) и часто какие то красивые публичные жесты - результат тщеславия)


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