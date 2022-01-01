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Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе



Robb Flynn в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему группа довольно долго не выступала на фестивалях:



«Для меня в музыке очень важна связь — связь с людьми. Это всегда является целью того, для чего мы это делаем. 8 лет назад мы перестали играть на фестиваля. Это был мой первый фестиваль в Великобритании за последние 10 лет. Я перестал выступать на фестивалях, потому что больше не чувствовал той связи с публикой, и мне просто нужно было отдохнуть от всего этого.



Очевидно, что если бы каждый фестиваль был как этот, то я бы первый сказал: "Да, б$$$ь! Это чертовски круто. Я к тому, что царило настоящее безумие — безумие на уровне грёбаного хаоса. Это было невероятно. Но вы должны также участвовать в фестивалях. Это то, чего люди не понимают. Вы должны поехать в Сербию или в Будапешт.



Я только вчера разговаривал с Chuck'ом Billy и Gary Holt'ом из TESTAMENT и EXODUS, и они такие: "Чувак, мы в туре уже восемь недель". А я завязал! Они же просто измотаны. И у них ещё 10 выступлений. Они говорят: "Я просто хочу домой. Я чертовски устал от этого". И я понимаю — я понимаю их, чувак. Это чертовски тяжело — очень тяжело работать на фестивалях.



И поэтому... Я не знаю. И хоть никогда не говори "никогда"... Но сейчас важно лишь то, что мы дали потрясающее шоу, и на этом всё!»







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