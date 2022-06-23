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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
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Machine Head

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23 июн 2022 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

17 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»

18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

9 апр 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме

29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

7 мар 2022 : 		 PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»

9 фев 2022 : 		 Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»

4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

21 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD в студии

3 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом

22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

12 ноя 2021 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом

1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"
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Новая песня MACHINE HEAD



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"UNHALLØWED", новая песня группы MACHINE HEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Of Kingdom And Crown", выход которого запланирован на 26 августа на Nuclear Blast/Imperium Recordings.

Трек-лист:

01. Slaughter The Martyr
02. Choke On The Ashes Of Your Hate
03. Become The Firestorm
04. Overdose
05. My Hands Are Empty
06. Unhallowed
07. Assimilate
08. Kill Thy Enemies
09. No Gods, No Masters
10. Bloodshot
11. Rotten
12. Terminus
13. Arrows In Words From The Sky

Digipak CD bonus tracks:

14. Exteroception *
15. Arrows In Words From The Sky (acoustic)*




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23 июн 2022
shakabre
РОООООООООКККК!!!!11

просмотров: 311

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