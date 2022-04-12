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Новое видео MACHINE HEAD



"Choke On The Ashes Of Your Hate", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Kingdom And Crown", выходящего 26 августа на Nuclear Blast/Imperium Recordings.



Трек-лист:



01. Slaughter The Martyr



02. Choke On The Ashes Of Your Hate



03. Become The Firestorm



04. Overdose



05. My Hands Are Empty



06. Unhallowed



07. Assimilate



08. Kill Thy Enemies



09. No Gods, No Masters



10. Bloodshot



11. Rotten



12. Terminus



13. Arrows In Words From The Sky



Digipak CD bonus tracks:



14. Exteroception *



15. Arrows In Words From The Sky (acoustic)*



















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