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Machine Head

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Новое видео MACHINE HEAD



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"Choke On The Ashes Of Your Hate", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Kingdom And Crown", выходящего 26 августа на Nuclear Blast/Imperium Recordings.

Трек-лист:

01. Slaughter The Martyr

02. Choke On The Ashes Of Your Hate

03. Become The Firestorm

04. Overdose

05. My Hands Are Empty

06. Unhallowed

07. Assimilate

08. Kill Thy Enemies

09. No Gods, No Masters

10. Bloodshot

11. Rotten

12. Terminus

13. Arrows In Words From The Sky

Digipak CD bonus tracks:

14. Exteroception *

15. Arrows In Words From The Sky (acoustic)*

MACHINE HEAD Announces 'Of Kingdom And Crown' Album, Shares 'Choke On The Ashes Of Your Hate' Music Video








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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12 апр 2022
g
gravitgroove
Отсутствие соплей не спасает все это. Рифф абсолютно дурацкий, звучание гнусное по меркам Machine Head. Надо слушать остальное. Пока далеко до реабилитации.
12 апр 2022
C
CosmicBear
Ну...такое себе. Неплохо, но ярких эмоций практически не вызвало.
12 апр 2022
A
ASombre76
Согласен с gravitgroove, пол песни ни о чем, только ближе к концу что то более-менее заводное появилось, да и то как то слишком уж стандартно что ли.
12 апр 2022
f
father
Взяли стандартные приёмчики, собрали кое-как, накинули типа злой вокал, получилась какая-то песня. Но звук понравился кстати. 




















просмотров: 514





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