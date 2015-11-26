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Machine Head

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7 дек 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте

11 окт 2018 : 		 Новое видео с текстом MACHINE HEAD

8 окт 2018 : 		 Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео)

2 окт 2018 : 		 MACHINE HEAD распадаются?

6 авг 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 июн 2018 : 		 MACHINE HEAD о Винни Поле

28 мар 2018 : 		 MACHINE HEAD Live At Le Bataclan

8 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MACHINE HEAD

7 фев 2018 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

26 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

25 янв 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют»

19 янв 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

13 янв 2018 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

8 дек 2017 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

30 ноя 2017 : 		 Видео из нового DVD MACHINE HEAD

17 ноя 2017 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 сен 2017 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой

26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO

1 июн 2016 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл

20 май 2016 : 		 MACHINE HEAD сняли видео на новую песню

17 фев 2016 : 		 MACHINE HEAD остановили концерт после исполнения пяти песен
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Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте



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Вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn выступит на концерте "Stars To The Rescue XXVIII", который состоится двадцать шестого января в Lesher Center For The Arts, Walnut Creek, Калифорния. Все вырученные средства будут направлены в Animal Rescue Foundation, занимающийся поддержкой приютов для бездомных кошек и собак. В вечере также примут участие лауреаты Грэмми Bruce Hornsby и Christian McBride. Полный список будет опубликован позднее.

Robb сыграет тридцатиминутный сет из его любимых тем.



MACHINE HEAD




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