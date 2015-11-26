Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте
Вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn выступит на концерте "Stars To The Rescue XXVIII", который состоится двадцать шестого января в Lesher Center For The Arts, Walnut Creek, Калифорния. Все вырученные средства будут направлены в Animal Rescue Foundation, занимающийся поддержкой приютов для бездомных кошек и собак. В вечере также примут участие лауреаты Грэмми Bruce Hornsby и Christian McBride. Полный список будет опубликован позднее.
Robb сыграет тридцатиминутный сет из его любимых тем.
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