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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn раскритиковал журнал Rolling Stone за то, что они не включили в список ста лучших металл-песен треки EXODUS и TESTAMENT:

«Я хотел бы лично поблагодарить Rolling Stone за включение песни "Davidian" из дебютного альбома MACHINE HEAD 1994 года "Burn My Eyes" в список 100 величайших хэви-металл-песен всех времён. Это был редкий и восхитительный комплимент от журнала, который в основном не обращал на нас внимания последние 29 лет.

Когда удивление от того, что нас упомянули, улеглось, я решил просмотреть все "100 песен". Конечно, в списке есть много сомнительных вариантов, но есть два вопиющих упущения, которые я ОБЯЗАН упомянуть.

Нет EXODUS? Нет TESTAMENT?

Bay Area Thrash Metal всё ещё остаётся чрезвычайно живучей и мощной силой в музыке, и не только METALLICA внесла в это свой вклад. После своего образования EXODUS были в буквальном смысле самой захватывающей группой на свете. Такие бессмертные песни, как "Bonded By Blood", "A Lesson In Violence" или их собственный "гимн ямы" — "The Toxic Waltz" — все они заслуживают подобной чести попасть в этот список. Когда я был подростком и рос в районе залива, не могу выразить, насколько важными и влиятельными были и остаются EXODUS и гитарист Gary Holt. Без него не было бы Robb'a Flynn'a. Без EXODUS не существовало бы MACHINE HEAD.

А когда речь заходит о TESTAMENT... Слово, которое продолжает мелькать у меня перед глазами — это "влияние". Я могу заверить вас, что у каждого гитариста, играющего в стиле рок/металл на всей планете, челюсти упали на пол, когда они услышали игру Alex'a Skolnick'a. Добавление классических арпеджио в такие песни, как "Over The Wall" и "Disciples Of The Watch", изменило ситуацию. Вскоре все — от Kirk'a Hammett'a из METALLICA до Glenn'a Tipton'a из JUDAS PRIEST — стали так играть. Захватывающий голос вокалиста Chuck'a Billy был безусловным предшественником вокала в Death и Black Metal, который вскоре появился и сохраняется по сей день. Это неоспоримое влияние.

Ещё раз повторюсь, что мы признательны, польщены и благодарны за то, что нас включили в ваш "Топ-100 величайших хэви-металл песен всех времён". Наконец от имени металл-сообщества спасибо вам за представление нашего жанра в вашей публикации».

20 лучших песен этого списка такова:

01. BLACK SABBATH - "Black Sabbath"
02. METALLICA - "Master Of Puppets"
03. MOTÖRHEAD - "Ace Of Spades"
04. JUDAS PRIEST - "Breaking The Law"
05. BLACK SABBATH - "War Pigs"
06. OZZY OSBOURNE - "Crazy Train"
07. BLACK SABBATH - "Iron Man"
08. SLAYER - "Raining Blood"
09. DIO - "Holy Diver"
10. IRON MAIDEN - "Run To The Hills"
11. METALLICA - "One"
12. LIVING COLOR - "Cult Of Personality"
13. BLACK SABBATH - "Paranoid"
14. RAINBOW - "Stargazer"
15. SLAYER - "Angel Of Death"
16. IRON MAIDEN - "Hallowed By Thy Name"
17. AC/DC - "Back In Black"
18. LED ZEPPELIN - "Immigrant Song"
19. MEGADETH - "Peace Sells"
20. RATT - "Round And Round"

"DAVIDIAN" MAKES ROLLING STONE'S TOP 100 LIST






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17 мар 2023
graillyc
да чего уж там говорить, очередной сомнительный высер от RS. хоть кроубар на этот раз не забыли совсем...
17 мар 2023
gravitgroove
« Я могу заверить вас, что у каждого гитариста, играющего в стиле рок/металл на всей планете…»

Иногда я поражаюсь этому петуху.
У Megadeth (Поланд) примерно те же ходы играл за несколько лет до этого тестаментского пуделя, у King Diamond это было благодаря ЛяРоку. И можно еще найти подобных до Скольника.

Флинн собственной вкусовщиной пытается измазать белоснежные стены объективной реальности.

Можно смело опустить факт, что Exodus передержали выпуск альбома, и большинству как-то плевать, что они были одними из первых кто там эту демку первую выпустил. Overkill тоже не попали и где возмущение?

-«Захватывающий голос вокалиста Chuck'a Billy был безусловным предшественником вокала в Death и Black Metal»
Тут ему бы порекомендовал ему воспользоваться строчкой из его Davidian «let freedom ring at the shotgun blast”, только чтобы дуло перед этим себе в пасть запихнул.
17 мар 2023
M
Mike Barlow
Всегда чью-то любимую группу/песню не включили. Где Manilla Road и Flaming metal system, я вас спрашива!??! А?! Вот то-то и оно-та....
17 мар 2023
R
Reflection
Очень пресный список, конечно. Но все эти топы обычно такими и бывают
17 мар 2023
WahrandPhain
список - ублюдочная блевотина для радиоформатных говнарей. Еще бы арию и звери и будет полный комплект.

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