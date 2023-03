сегодня



Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn раскритиковал журнал Rolling Stone за то, что они не включили в список ста лучших металл-песен треки EXODUS и TESTAMENT:



«Я хотел бы лично поблагодарить Rolling Stone за включение песни "Davidian" из дебютного альбома MACHINE HEAD 1994 года "Burn My Eyes" в список 100 величайших хэви-металл-песен всех времён. Это был редкий и восхитительный комплимент от журнала, который в основном не обращал на нас внимания последние 29 лет.



Когда удивление от того, что нас упомянули, улеглось, я решил просмотреть все "100 песен". Конечно, в списке есть много сомнительных вариантов, но есть два вопиющих упущения, которые я ОБЯЗАН упомянуть.



Нет EXODUS? Нет TESTAMENT?



Bay Area Thrash Metal всё ещё остаётся чрезвычайно живучей и мощной силой в музыке, и не только METALLICA внесла в это свой вклад. После своего образования EXODUS были в буквальном смысле самой захватывающей группой на свете. Такие бессмертные песни, как "Bonded By Blood", "A Lesson In Violence" или их собственный "гимн ямы" — "The Toxic Waltz" — все они заслуживают подобной чести попасть в этот список. Когда я был подростком и рос в районе залива, не могу выразить, насколько важными и влиятельными были и остаются EXODUS и гитарист Gary Holt. Без него не было бы Robb'a Flynn'a. Без EXODUS не существовало бы MACHINE HEAD.



А когда речь заходит о TESTAMENT... Слово, которое продолжает мелькать у меня перед глазами — это "влияние". Я могу заверить вас, что у каждого гитариста, играющего в стиле рок/металл на всей планете, челюсти упали на пол, когда они услышали игру Alex'a Skolnick'a. Добавление классических арпеджио в такие песни, как "Over The Wall" и "Disciples Of The Watch", изменило ситуацию. Вскоре все — от Kirk'a Hammett'a из METALLICA до Glenn'a Tipton'a из JUDAS PRIEST — стали так играть. Захватывающий голос вокалиста Chuck'a Billy был безусловным предшественником вокала в Death и Black Metal, который вскоре появился и сохраняется по сей день. Это неоспоримое влияние.



Ещё раз повторюсь, что мы признательны, польщены и благодарны за то, что нас включили в ваш "Топ-100 величайших хэви-металл песен всех времён". Наконец от имени металл-сообщества спасибо вам за представление нашего жанра в вашей публикации».



20 лучших песен этого списка такова:



01. BLACK SABBATH - "Black Sabbath"

02. METALLICA - "Master Of Puppets"

03. MOTÖRHEAD - "Ace Of Spades"

04. JUDAS PRIEST - "Breaking The Law"

05. BLACK SABBATH - "War Pigs"

06. OZZY OSBOURNE - "Crazy Train"

07. BLACK SABBATH - "Iron Man"

08. SLAYER - "Raining Blood"

09. DIO - "Holy Diver"

10. IRON MAIDEN - "Run To The Hills"

11. METALLICA - "One"

12. LIVING COLOR - "Cult Of Personality"

13. BLACK SABBATH - "Paranoid"

14. RAINBOW - "Stargazer"

15. SLAYER - "Angel Of Death"

16. IRON MAIDEN - "Hallowed By Thy Name"

17. AC/DC - "Back In Black"

18. LED ZEPPELIN - "Immigrant Song"

19. MEGADETH - "Peace Sells"

20. RATT - "Round And Round"

"DAVIDIAN" MAKES ROLLING STONE'S TOP 100 LIST













+0 -0



( 5 ) просмотров: 815